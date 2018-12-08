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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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12:15
Оргкомитет ЧМ-2018: Мутко был нашей опорой на протяжении почти десяти лет подготовки к мундиалю! (3)
Оргкомитет ЧМ-2018: Мутко был нашей опорой на протяжении почти десяти лет подготовки к мундиалю! (3)
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Глава Москомспорта: Виталий Леонтьевич! Ваши заслуги в успехах нашего спорта просто неоценимы! (2)
Глава Москомспорта: Виталий Леонтьевич! Ваши заслуги в успехах нашего спорта просто неоценимы! (2)
10:40
"Злопыхательства врагов подтверждают, что Мутко на правильном пути" - депутат госдумы поздравил Мутко с юбилеем (9)
"Злопыхательства врагов подтверждают, что Мутко на правильном пути" - депутат госдумы поздравил Мутко с юбилеем (9)
08:49
Григорий Иванов: поддерживаю создание нового еврокубка - очень интересно сыграть с командами из других стран (3)
Григорий Иванов: поддерживаю создание нового еврокубка - очень интересно сыграть с командами из других стран (3)
Вчера, 23:54
Полузащитник "Астаны" Кляйнхайслер может перейти в "Зенит" (11)
Полузащитник "Астаны" Кляйнхайслер может перейти в "Зенит" (11)
Вчера, 23:35
В Англии разрешили выпускать 12-го футболиста при разгроме (4)
В Англии разрешили выпускать 12-го футболиста при разгроме (4)
Вчера, 23:16
Маттео Дармиан может перейти в "Фулхэм"
Маттео Дармиан может перейти в "Фулхэм"
Вчера, 21:54
"Спартак" прилетел в Махачкалу
"Спартак" прилетел в Махачкалу
Вчера, 21:53
Завершаем первую часть сезона. Превью 17-го тура РПЛ
Завершаем первую часть сезона. Превью 17-го тура РПЛ
Вчера, 21:30
"Балтику" покинут 11 футболистов
"Балтику" покинут 11 футболистов
"Енисей" объявил состав на матч с ЦСКА
Красноярский "Енисей" объявил состав на предстоящий матч с ЦСКА.
"Енисей": Юрченко, Занев, Кичин, Гаджибеков, Ятченко, Торбинский, Зотов, Огуде, Комков, Кутьин, Саркисов.
Запасные: Филиппов, Нестеренко, Рожков, Гасанов, Комолов, Семакин, Фатуллаев, Гавазай, Бодул, Обрадович.
"Енисей": Юрченко, Занев, Кичин, Гаджибеков, Ятченко, Торбинский, Зотов, Огуде, Комков, Кутьин, Саркисов.
Запасные: Филиппов, Нестеренко, Рожков, Гасанов, Комолов, Семакин, Фатуллаев, Гавазай, Бодул, Обрадович.
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