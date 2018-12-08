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"Енисей" объявил состав на матч с ЦСКА

Красноярский "Енисей" объявил состав на предстоящий матч с ЦСКА.

"Енисей": Юрченко, Занев, Кичин, Гаджибеков, Ятченко, Торбинский, Зотов, Огуде, Комков, Кутьин, Саркисов.
Запасные: Филиппов, Нестеренко, Рожков, Гасанов, Комолов, Семакин, Фатуллаев, Гавазай, Бодул, Обрадович.
Теги: ЦСКА Енисей
Сегодня, 14:02
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