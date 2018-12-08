Миодраг Божович: удаления? Я не буду комментировать решения судей по горячим следам

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился впечатлениями после победы над "Ростовом" (1:0)."В этом матче было больше борьбы и характера, чем какой-либо тактики или игры. Для нас эта встреча была очень важна, необходимо было выигрывать.В перерыве поменяли систему. И я попросил игроков просто биться. Удаления? Комментировать решения судей по горячим следам я не буду", — сказал Божович в эфире телеканала "Матч Премьер".