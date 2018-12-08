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Миодраг Божович: удаления? Я не буду комментировать решения судей по горячим следам

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился впечатлениями после победы над "Ростовом" (1:0).

"В этом матче было больше борьбы и характера, чем какой-либо тактики или игры. Для нас эта встреча была очень важна, необходимо было выигрывать.

В перерыве поменяли систему. И я попросил игроков просто биться. Удаления? Комментировать решения судей по горячим следам я не буду", — сказал Божович в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Крылья Советов Ростов Божович
Сегодня, 15:52
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