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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Роман Тугарев: моя главная цель - выиграть "Золотой мяч"
Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев признался, что хотел бы выиграть "Золотой мяч".
"Главная цель? Если серьезно, то получить "Золотой мяч". Нужно добиться максимальных результатов в "Локомотиве" и тогда уже, возможно, думать о продолжении карьеры в Европе.
Где хотел бы поиграть? Без разницы. Испания это будет или Италия. Всегда симпатизировал "Реалу", но теперь больше слежу за "Ювентусом". Не секрет, что мне очень нравится Роналду, так что если бы прямо сейчас передо мной лежало два предложения из этих клубов, выбрал бы "Юве", - цитирует Тугарева официальный сайт клуба.
"Главная цель? Если серьезно, то получить "Золотой мяч". Нужно добиться максимальных результатов в "Локомотиве" и тогда уже, возможно, думать о продолжении карьеры в Европе.
Где хотел бы поиграть? Без разницы. Испания это будет или Италия. Всегда симпатизировал "Реалу", но теперь больше слежу за "Ювентусом". Не секрет, что мне очень нравится Роналду, так что если бы прямо сейчас передо мной лежало два предложения из этих клубов, выбрал бы "Юве", - цитирует Тугарева официальный сайт клуба.
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