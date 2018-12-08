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Роман Тугарев: моя главная цель - выиграть "Золотой мяч"

Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев признался, что хотел бы выиграть "Золотой мяч".

"Главная цель? Если серьезно, то получить "Золотой мяч". Нужно добиться максимальных результатов в "Локомотиве" и тогда уже, возможно, думать о продолжении карьеры в Европе.

Где хотел бы поиграть? Без разницы. Испания это будет или Италия. Всегда симпатизировал "Реалу", но теперь больше слежу за "Ювентусом". Не секрет, что мне очень нравится Роналду, так что если бы прямо сейчас передо мной лежало два предложения из этих клубов, выбрал бы "Юве", - цитирует Тугарева официальный сайт клуба.
Теги: Тугарев Локомотив
Сегодня, 16:14
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#3  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 16:58)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
это кто?
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 16:47)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
дорастешь до уровня Измайлова - уже будет успех
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 16:28)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Через 4 года окажется в СКА-Хабаровск
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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