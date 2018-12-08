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"Ростов" опубликовал, а позже удалил картинку с изображением Карасёва на арене Самарского цирка

Пресс-служба "Ростова" в своем твиттере после гостевого матча с "Крыльями Советов" (0:1) опубликовала картинку с изображением главного арбитра встречи Сергея Карасёва на арене самарского цирка. Однако позже запись была удалена.

"Типичный матч при судействе Карасёва. А как его работу охарактеризовали бы вы? Оставляйте свои варианты, лучшие будут награждены призами", — говорилось в сообщении.

"Ростов" опубликовал, а позже удалил картинку с изображением Карасёва на арене Самарского цирка

Теги: Ростов Карасев Крылья Советов
Сегодня, 16:37
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(7)
#13  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:28)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Карась фору в одного игрока дал Ростову, они этим не воспользовались и теперь поливают судейство, паскудники одним словом.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#12  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 17:25)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Дебилы, бля!"
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#11  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 17:16)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: zloy
удаление в кс более смешно


Сам тоже удивляюсь. Корниленко? Там нет удаления.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#10  xxd   (Сегодня, 17:12)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Глупо Карпу возмущаться на Карася,когда Ростов полматча играл в большинстве
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#9  KARASS   (Сегодня, 17:09)
  • +2
  •  (2)
online

сам виноват сел и сидит правильно сделал игрок крыльев и судья так что не надо ля-ля laughing
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#8  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:06)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Карась говно, известно всем давно


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#7  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 17:04)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Карась три два рассссс


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#6  zloy   (Сегодня, 16:56)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Барселона»
удаление в кс более смешно
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#5  ffora  russia (Сегодня, 16:51)
  • -1
  •  (7)

raiskayumov,
он не клоун - он преступник
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 16:48)
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как ни Карась, так скандал.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 16:45)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Клоун-Карасик достоин цирковых номеров , позор российского футбола.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#2  нетрал   (Сегодня, 16:43)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
а где щука ,что бы карась не дремал?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 16:39)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Карась дрессированный


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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