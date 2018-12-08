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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Ростов" опубликовал, а позже удалил картинку с изображением Карасёва на арене Самарского цирка
Пресс-служба "Ростова" в своем твиттере после гостевого матча с "Крыльями Советов" (0:1) опубликовала картинку с изображением главного арбитра встречи Сергея Карасёва на арене самарского цирка. Однако позже запись была удалена.
"Типичный матч при судействе Карасёва. А как его работу охарактеризовали бы вы? Оставляйте свои варианты, лучшие будут награждены призами", — говорилось в сообщении.
"Типичный матч при судействе Карасёва. А как его работу охарактеризовали бы вы? Оставляйте свои варианты, лучшие будут награждены призами", — говорилось в сообщении.
Sup guys, @TheNotoriousMMA @TeamKhabib @ufc— Football Club Rostov (@rostovfc) December 8, 2018
How do you like this throw, huh?
This is the way one may play football in Russia pic.twitter.com/4cgZvopRDl
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