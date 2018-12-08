"Ростов" опубликовал, а позже удалил картинку с изображением Карасёва на арене Самарского цирка

Sup guys, @TheNotoriousMMA @TeamKhabib @ufc



How do you like this throw, huh?

This is the way one may play football in Russia pic.twitter.com/4cgZvopRDl — Football Club Rostov (@rostovfc) December 8, 2018

Пресс-служба "Ростова" в своем твиттере после гостевого матча с "Крыльями Советов" (0:1) опубликовала картинку с изображением главного арбитра встречи Сергея Карасёва на арене самарского цирка. Однако позже запись была удалена."Типичный матч при судействе Карасёва. А как его работу охарактеризовали бы вы? Оставляйте свои варианты, лучшие будут награждены призами", — говорилось в сообщении.