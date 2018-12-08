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Федор Смолов остался в запасе "Локомотива" на матч с "Оренбургом"

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Оренбурга" на матч 17-го тура чемпионата России.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хёведес, Игнатьев, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

Запасные: Коченков, В. Сычёв, Идову, Маргасов, Лысов, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Фернандеш, Тугарев, Смолов.

"Оренбург": Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.

Запасные: Фролов, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Бреев, Кулишев, Попович, Рикарду, Козлов, Чуканов.
Теги: Локомотив Оренбург
Сегодня, 16:44
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#3  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 17:02)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Запасные: Коченков, В. Сычёв
Ох не сразу я увидел букву его имени)))
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#2  Земляк Зёмы  КБ-Гостевая (Сегодня, 17:00)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
мегапокупка лохов
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 16:49)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
а чего так обидели звязду?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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