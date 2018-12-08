Федор Смолов остался в запасе "Локомотива" на матч с "Оренбургом"

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Оренбурга" на матч 17-го тура чемпионата России.: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хёведес, Игнатьев, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.Запасные: Коченков, В. Сычёв, Идову, Маргасов, Лысов, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Фернандеш, Тугарев, Смолов.Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.Запасные: Фролов, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Бреев, Кулишев, Попович, Рикарду, Козлов, Чуканов.