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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Миодраг Божович: игра получилась такой эмоциональной, потому что всем очень нужны были очки
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после победы над «Ростовом» (1:0) прокомментировал горячую игру и свои решения по её ходу, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
– Сегодня для нас было самым главным забрать 3 очка, и это давило. Не могу сказать, что мы показали сильную и красивую игру, но сделали то, что должны были. Начали хорошо, забили гол, после чего «Ростов» был лучше, выигрывал больше единоборств. Это непростая команда, которая мало пропускает. Мы не создали ничего опасного в первом тайме, уже в меньшинстве Песьяков их дважды выручил. Хочу поблагодарить игроков и болельщиков, сегодня была лучшая поддержка за то время, что я работаю.
– Насколько серьёзная реконструкция ждёт команду зимой и насколько вы довольны текущим состоянием дел?
– За все игры при мне мы только 30 минут с «Уфой» были командой, которая не знала, что делать. В остальном игра смотрится, может, за исключением сегодняшнего матча. Была скованность у игроков от давления. Сейчас постараемся усилиться.
– Вы уже в перерыве перешли на 5 защитников, не показалось, что это решение слишком прижало команду к своим воротам?
– У нас была возможность играть либо 5-3-1, либо 4-4-1. «Ростов» очень опасен на стандартах, много играет верхом. Мы подумали и выпустили Бурлака. Но если бы мы выпустили кого-то другого и проиграли, вы бы меня спросили, почему поставили того, а не этого. В этот раз я угадал.
– Что скажете по удалению Корниленко?
– Ничего, я уже по горячему много раз ошибался, потом смотрел повтор и видел, что неправ.
– Что стало причиной такой эмоциональной концовки?
– Очки были нужны и одним, и другим. Задачи перед командами разные, «Ростов» мог подняться чуть ли не на первое место, но очки были очень нужны обеим.
– Какое настроение сейчас в раздевалке превалирует?
– Больше всего чемоданами заняты. Положительные эмоции, нормально всё. Они понимают, в какой ситуации мы были и ещё находимся, так что очень рады победе.
– Не было мысли поменять Корниленко после карточки?
– Если бы мы каждый раз меняли игрока с жёлтой, то других замен вообще бы не было. Да и Башкирова мы поменяли с жёлтой карточкой. Не знаю, за что Корниленко получил карточки, да он и не центральный защитник, чтобы его снимать. Всё зависит от результата, такова тренерская работа. Если результат плохой, все будут говорить, что ты сделал что-то не то.
– Сегодня для нас было самым главным забрать 3 очка, и это давило. Не могу сказать, что мы показали сильную и красивую игру, но сделали то, что должны были. Начали хорошо, забили гол, после чего «Ростов» был лучше, выигрывал больше единоборств. Это непростая команда, которая мало пропускает. Мы не создали ничего опасного в первом тайме, уже в меньшинстве Песьяков их дважды выручил. Хочу поблагодарить игроков и болельщиков, сегодня была лучшая поддержка за то время, что я работаю.
– Насколько серьёзная реконструкция ждёт команду зимой и насколько вы довольны текущим состоянием дел?
– За все игры при мне мы только 30 минут с «Уфой» были командой, которая не знала, что делать. В остальном игра смотрится, может, за исключением сегодняшнего матча. Была скованность у игроков от давления. Сейчас постараемся усилиться.
– Вы уже в перерыве перешли на 5 защитников, не показалось, что это решение слишком прижало команду к своим воротам?
– У нас была возможность играть либо 5-3-1, либо 4-4-1. «Ростов» очень опасен на стандартах, много играет верхом. Мы подумали и выпустили Бурлака. Но если бы мы выпустили кого-то другого и проиграли, вы бы меня спросили, почему поставили того, а не этого. В этот раз я угадал.
– Что скажете по удалению Корниленко?
– Ничего, я уже по горячему много раз ошибался, потом смотрел повтор и видел, что неправ.
– Что стало причиной такой эмоциональной концовки?
– Очки были нужны и одним, и другим. Задачи перед командами разные, «Ростов» мог подняться чуть ли не на первое место, но очки были очень нужны обеим.
– Какое настроение сейчас в раздевалке превалирует?
– Больше всего чемоданами заняты. Положительные эмоции, нормально всё. Они понимают, в какой ситуации мы были и ещё находимся, так что очень рады победе.
– Не было мысли поменять Корниленко после карточки?
– Если бы мы каждый раз меняли игрока с жёлтой, то других замен вообще бы не было. Да и Башкирова мы поменяли с жёлтой карточкой. Не знаю, за что Корниленко получил карточки, да он и не центральный защитник, чтобы его снимать. Всё зависит от результата, такова тренерская работа. Если результат плохой, все будут говорить, что ты сделал что-то не то.
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