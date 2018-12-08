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Унаи Эмери: Карпин делал мою жизнь невыносимой, Дзюба настраивал игроков против меня

Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери в своей автобиографии вспомнил период своей работы в московском клубе в 2012 году.

"С Дзюбой были разногласия. Он был игроком сборной России, у него было влияние на журналистов, так как много с ними общался. В "Спартаке" я начал чувствовать себя изолированным, одиноким. Валерий Карпин не помогал мне ни капли. Как-то на совещании Карпин начал нападать на мой штаб. Я защищал своих помощников и спросил у Карпина, зачем он это делал. С того момента отношения между нами совсем разладились. С одной стороны у меня был Карпин, который делал все возможное, чтобы моя жизнь стала невыносимой, с другой - Дзюба. Он настраивал против меня игроков и журналистов, потому что он мало у меня играл. Я оказался совсем один. Я ничего не мог сделать", - говорится в автобиографии Эмери.
Теги: Эмери Карпин Дзюба Спартак
Сегодня, 18:06
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#33  mongolor  СПБ (Сегодня, 20:13)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvn21
вот начали понимать истину!!!

истина в вине.. у нас еще Заболотный есть, видимо чей то внучатый племянник)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#32  Гладиатор  Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 20:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Дзюбу на куй.....Эмери - велком в Зенит)

прикольно на Дзюбу было бы посмотреть)))


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008 [жалоба]
#31  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 20:07)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: mongolor
Дзюбу на куй.....Эмери - велком в Зенит)



вот начали понимать истину!!!!
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
#30  mongolor  СПБ (Сегодня, 20:06)
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюбу на куй.....Эмери - велком в Зенит)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#29  Гладиатор  Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 20:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Эмери "ушли", игрочишка за "длинным рублем" срыгнул - а схема работает!!!! rage
Поэтому - Глушакова нах, что бы другим повадно не было трениров сливать


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008 [жалоба]
#28  cska1971  Москва (Сегодня, 19:46)
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  •  (2)

Похоже, для Спартака это стандартная ситуация, как минимум, третий раз повторяющаяся. И это только то, что стало известно...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#27  gya456  Пермский край (Сегодня, 19:40)
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Эмери всем уже всё доказал. Кто был прав и кто виноват. Где сейчас он и где те, про кого он говорит и кто его гнобил. Они так и помрут-один подающим надежды тренером, а другой-подающим надежду футболистом. Артём называл Эмери тренеришкой, теперь он-тренерище, а Тёма, ну пусть после ЧМ и не игрочишка, но заурядный игрок по общемировым меркам, если не ниже. Жизнь всегда всё расставляет по своим местам...


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009 [жалоба]
#26  Critique   (Сегодня, 19:32)
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[quoteТы совсем идиот? День от ночи отличаешь? Вроде живу давно, но все опять и опять удивляюсь человеческой глупости. Тебе сколько лет? Двенадцать?

КАРПИН ТУПО СЛИЛ ЭМЕРИ, ЧТОБЫ ЗАНЯТЬ ЕГО МЕСТО И ПОЛУЧАТЬ ЕГО ДЕНЬГИ.
Из-за алчности и гнусности своей натуры. Это, что не понятно тебе? О чем ты вообще, футбол тут каким боком?
Человека просто прокинули. И скажу, что такой и был изначальный план, потому что Карпин умней Федуна и понимал, что можно сделать.
Могу добавить еще, что такое случается не в любых компаниях или предприятиях, но случается довольно часто - прихлебатели вершат делишки за спиной начальства. Там, где начальник абсолютный болван - что и есть в Спартаке. А вот в Краснодаре или ЦСКА такое поосто невозможно. Там все контролирует хозяин.][/quote]
Наверное, Вы не в курсе, Валерий Георгиевич мог это сделать без привлечения третих сторон. В то время у него был карт бланш от Федуна. Позиция Ген Директора, конечно же, более привлекательная, чем Глав тренера.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#25  студия дускай   (Сегодня, 19:30)
  • 0
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вообще в тупике от успешных людей решающих ехать работать в россию
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#24  Blessing  Спб (Сегодня, 19:05)
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ditrih
нытик

Наверное, да, но и надо быть справедливым, работать в коллективе без морально-нравственных устоев, крайне тяжело, просто невозможно. Если тебя окружают люди, готовые сожрать друг друга, чтобы выслужится перед хозяином, весь "коллетив" состоит из кретинов, считающих себя особенными, в силу причастности к, по их мнению, великому, какая тут работа, это обман. И все эти междоусобные войны, и есть продолжение ситуации с Эмери, скорпионы пожирают друг друга. А апогеем всего этого свинячьего шабаша, стало чемпионство, которое окончательно развратило хоть какие-то остатки разума, золото для кб колхоза стало как передоз, для нарика, в их неограниченной мании величия.
Спартак, это развратившийся от самомнения общество, неизлечимо больное, и быть им таковым, НАВСЕГДА.
Будут какие-то разовые успехи, но стать командой и коллективом, НИКОГДА.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#23  Apant1   (Сегодня, 18:53)
  • +5
  •  (7)

Интересная информация, владельцу клуба стоит призадуматься, почему так?, вроде персоналии меняются, а схемы по выкидыванию тренеров остаются прежними. Это системная ошибка, если конечно не капризы самого владельца
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#22  Oder8587   (Сегодня, 18:52)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Карпин-это псих-истеричка...Удел всех истеричек-строить козни, мешать жить другим...Вот и сегодня в Самаре повел себя не совсем адекватно....
Регистрация: 2.10.2016 [жалоба]
#21  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:48)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Семака ждет та же участь, что и Эмери, Плаческу и Плачини.
Как вы до сих пор это не поняли, бомжы? confused
Пока не избавитесь от «героя» не будет у вас ничего.
Возвели, плять е.баната в ранг святых, придурки.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#20  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:43)
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Primus,
Тебе и не надо ничего доказывать, верно? Ты и раньше это знал, не так ли? Ты похож на американскую пропаганду - тупую и бессовестную.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#19  Primus  Москва (Сегодня, 18:40)
  • +8
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Что и требовалось доказать. Дзюба - гнилое и тупое полено.
Ну а с Эмери поступили хоть и некрасиво, но такое происходит в любом клубе. Хуже, когда как с Шустиковым - обвинили в пьянстве, уволили, растиражировали в СМИ, и в итоге свели человека в могилу. Думаю все знают про какую команду .гa.H.д0н.0B я имею ввиду


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#18  на и мудрейший  север (Сегодня, 18:40)
  • 0
  •  (2)

Цитата: GPS
сбитый летчик и карманник-налетчик! )))

Цитата: GPS
алкаш ростовский и безмозглый татарин

какой слог ! красота!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#17  Св.Ин v.2   (Сегодня, 18:39)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Емери в РПЛ -это ноль.Дайте ему 5 лет - будет толк.
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
#16  sheluch  Кёниград (Сегодня, 18:38)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Унаи, твой кошмар закончился. Хорошо что признался в убогости этого говно-клуба. Отмыться от этого дерьма которым измазался в Сраптаке конечно будет тяжело, но... тренер то отличный, удачи!

Обиженка, сдрыстни на хрен
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#15  Blessing  Спб (Сегодня, 18:37)
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Исповедь человека, побывавшего ТАМ. disappointed


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#14  нетрал   (Сегодня, 18:37)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
как показывает практика к чему бы Карпуша не прикоснулся все летит в фиаско!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#13  GPS   (Сегодня, 18:28)
  • -1
  •  (17)
online

Гы.. Эмери - величина!
А сливали его сбитый летчик и карманник-налетчик! )))

Карреру слили алкаш ростовский и безмозглый татарин - специалист по трансферным распилам...

Вывод: Федун в футболе дока!

stuck_out_tongue_winking_eye


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#12  dreamcatcher   (Сегодня, 18:27)
  • -2
  •  (14)

Цитата: Critique
Странный Карпин: сам Эмери привел в Спартак, и сам же слил. Федун- понятно, в футболе не разбирается, но как Карпин не разглядел потенциал Унаи? Он же футболист.

Ты совсем идиот? День от ночи отличаешь? Вроде живу давно, но все опять и опять удивляюсь человеческой глупости. Тебе сколько лет? Двенадцать?

КАРПИН ТУПО СЛИЛ ЭМЕРИ, ЧТОБЫ ЗАНЯТЬ ЕГО МЕСТО И ПОЛУЧАТЬ ЕГО ДЕНЬГИ.
Из-за алчности и гнусности своей натуры. Это, что не понятно тебе? О чем ты вообще, футбол тут каким боком?
Человека просто прокинули. И скажу, что такой и был изначальный план, потому что Карпин умней Федуна и понимал, что можно сделать.
Могу добавить еще, что такое случается не в любых компаниях или предприятиях, но случается довольно часто - прихлебатели вершат делишки за спиной начальства. Там, где начальник абсолютный болван - что и есть в Спартаке. А вот в Краснодаре или ЦСКА такое поосто невозможно. Там все контролирует хозяин.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#11  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:26)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ох ,уж этот Валера .
Может и провокатор ,но Свой в доску


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#10  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 18:23)
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Валера игрок был хороший, но как человек самодур и самолюбив слишком сильно. Скоро к сожалению и Ростов посыпется, эмоции надо сдерживать.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#9  Lols  Лондон (Сегодня, 18:21)
  • -11
  •  (31)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Унаи, твой кошмар закончился. Хорошо что признался в убогости этого говно-клуба. Отмыться от этого дерьма которым измазался в Сраптаке конечно будет тяжело, но... тренер то отличный, удачи!
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#8  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 18:19)
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Сибирь»
Унаи, ты мужик. Кто ты и кто они. Что ты взял в Европе и что они? Вопросов видимо не у кого не осталось.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#7  VitL  Белгород (Сегодня, 18:17)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
нытик


да хоть бы и плакал он в три ручья про меж тех титулов
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#6  Critique   (Сегодня, 18:16)
  • +8
  •  (12)

Странный Карпин: сам Эмери привел в Спартак, и сам же слил. Федун- понятно, в футболе не разбирается, но как Карпин не разглядел потенциал Унаи? Он же футболист.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#5  МАРТ  тюмень (Сегодня, 18:15)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
нытик

Зе-нытик? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 18:13)
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
нытик


баба Дзюба сделала ему жизнь в "Спартаке" невыносимой. Отправил Бздюбу в молодежную команду и весь разговор.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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