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Родриго Бекао может сыграть против "Реала"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Енисеем" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России сказал, что защитник Родриго Бекао может сыграть против "Реала" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

– Почему в заявке не было Дмитрия Ефремова?

(пауза и смех в зале) – Хороший вопрос.

– Потом спросят про Хосонова, про Макарова. Три вопроса подготовили, – отметил под смех глава пресс-службы ЦСКА Сергей Аксенов.

– Нет. Правильно понимаю, что у него был какой-то дискомфорт и он физически не мог выйти сегодня?

– Если вы знаете ответ, и пытаетесь задать вопрос… Не надо так делать. У него травма. (одинокие аплодисменты в зале)

– Что с Бекао, сможет ли он сыграть в Мадриде?

– Думаю, ничего серьезного. Он подойдет к игре. Это важная фигура для нас в защите.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гончаренко Бекао ЦСКА Реал
Сегодня, 19:03
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5
(1)
#5  tiki  Москва (Сегодня, 19:35)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Реалу кранты.

ну так, Обляков же в составе будет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 19:29)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Реалу кранты.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 19:25)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
мне только не нравится что Бекао стал много трещать на поле...не очень хорошая черта

Полностью с тобой согласен. Будто почувствовал корону на голове и начинает переходить рамки дозволенного. Ну надеюсь это можно будет списать на возраст, а не на нарастающею тенденцию
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 19:14)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
мне только не нравится что Бекао стал много трещать на поле...не очень хорошая черта


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Charodei  Борзя (Сегодня, 19:11)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Бекао-крепкий и выносливый парень.Постоянные стыки и падения,поначалу казалось,что вот вот сломается,но не тут-то было.Здоровья ему.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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