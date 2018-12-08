Новости партнеров

Борис Ротенберг: с вашей поддержкой вернусь быстрее и более сильным

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг поблагодарил команду и болельщиков за поддержку после травмы.

"Спасибо за поддержку ребятам из команды, тренерам и руководству клуба! Отдельное спасибо всем болельщикам "Локо" за тёплые слова! С вашей поддержкой вернусь обратно быстрее и более сильным. Желаю ребятам отличной игры с "Оренбургом", - цитирует Ротенберга твиттер "Локомотива".
Теги: Ротенберг Локомотив
Сегодня, 19:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 19:46)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Давай Борька, ты самый искренний футболист в России, выздоравливай быстрей.
Точно не ради денег играет, а ради любви к футболу.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.