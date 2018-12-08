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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Ротенберг: с вашей поддержкой вернусь быстрее и более сильным
Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг поблагодарил команду и болельщиков за поддержку после травмы.
"Спасибо за поддержку ребятам из команды, тренерам и руководству клуба! Отдельное спасибо всем болельщикам "Локо" за тёплые слова! С вашей поддержкой вернусь обратно быстрее и более сильным. Желаю ребятам отличной игры с "Оренбургом", - цитирует Ротенберга твиттер "Локомотива".
"Спасибо за поддержку ребятам из команды, тренерам и руководству клуба! Отдельное спасибо всем болельщикам "Локо" за тёплые слова! С вашей поддержкой вернусь обратно быстрее и более сильным. Желаю ребятам отличной игры с "Оренбургом", - цитирует Ротенберга твиттер "Локомотива".
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