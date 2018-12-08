Борис Ротенберг: с вашей поддержкой вернусь быстрее и более сильным

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг поблагодарил команду и болельщиков за поддержку после травмы."Спасибо за поддержку ребятам из команды, тренерам и руководству клуба! Отдельное спасибо всем болельщикам "Локо" за тёплые слова! С вашей поддержкой вернусь обратно быстрее и более сильным. Желаю ребятам отличной игры с "Оренбургом", - цитирует Ротенберга твиттер "Локомотива".