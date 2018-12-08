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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Никола Влашич: у ЦСКА есть шансы даже на победу в чемпионате
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после победы над "Енисеем" (2:1) в матче 17-го тура РПЛ отметил, что третья строчка – это хороший результат для армейцев.
– Что случилось с ЦСКА во втором тайме?
– Не знаю, что и сказать. В первом тайме мы могли забивать пять мячей, а во втором просто перестали играть. У соперника было много моментов, чтобы забить, был пенальти. Это были два разных тайма. В дальнейшем нам нельзя играть так отвратительно, как во втором тайме.
– Команда готова к игре с "Реалом"?
– Да, готова.
– Как оцените третье место перед перерывом?
– Мы можем и лучше. У ЦСКА были игры, где команда могла побеждать, но не брала три очка. Например, в матче с "Ростовом", где я не забил пенальти. Таких встреч было две или три в начале сезона, когда у нас не хватало ребят. Могли бы быть на втором или даже первом месте. Но и третья строчка – это тоже хороший результат. У нас сохраняются шансы на победу в чемпионате.
– Как оцените прошедшую часть сезона лично для себя?
– Она получилась хорошей, но я хочу стать лучше в следующей части чемпионата.
– Останетесь в ЦСКА?
– Посмотрим позже.
"Спорт-Экспресс"
– Что случилось с ЦСКА во втором тайме?
– Не знаю, что и сказать. В первом тайме мы могли забивать пять мячей, а во втором просто перестали играть. У соперника было много моментов, чтобы забить, был пенальти. Это были два разных тайма. В дальнейшем нам нельзя играть так отвратительно, как во втором тайме.
– Команда готова к игре с "Реалом"?
– Да, готова.
– Как оцените третье место перед перерывом?
– Мы можем и лучше. У ЦСКА были игры, где команда могла побеждать, но не брала три очка. Например, в матче с "Ростовом", где я не забил пенальти. Таких встреч было две или три в начале сезона, когда у нас не хватало ребят. Могли бы быть на втором или даже первом месте. Но и третья строчка – это тоже хороший результат. У нас сохраняются шансы на победу в чемпионате.
– Как оцените прошедшую часть сезона лично для себя?
– Она получилась хорошей, но я хочу стать лучше в следующей части чемпионата.
– Останетесь в ЦСКА?
– Посмотрим позже.
"Спорт-Экспресс"
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