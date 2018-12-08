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Екатеринбург Уфа
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Равиль Сабитов: "Локомотив" всегда был командой с бойцовским характером, сегодня этого нет
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Оренбурга" (2:1) в 17-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Матч оказался для хозяев поля валидольным, и их победа - заслуга мастерства Джефферсона Фарфана, дубль которого и принёс москвичам 3 очка. У "Оренбурга" в первом тайме было большое количество голевых моментов, но реализовать они смогли только один. Это показатель того, что пока команде не хватает класса, чтобы выигрывать в подобных матчах.
В целом, Владимир Федотов, выбравший схему 5-4-1, поступил абсолютно правильно, поскольку "Оренбург" перекрыл фланги "Локомотиву", а учитывая плотные оборонительные редуты, хозяевам поля было крайне тяжело взломать ворота коллектива из Оренбургской области. В основном "Локомотив" пытался изменить ход игры в первом тайме дальними ударами и со стандартов. "Оренбург" же здорово выходил из обороны в атаку, создал несколько очень опасных моментов, но реализовать их не сумел, хотя в этом матче забивать должен был куда больше.
В начале второго тайма "Локомотив" произвёл две замены, но я считаю, что игру команды вышедшие Фёдор Смолов и Мануэл Фернандеш не усилили. Но, опять же, стандартное положение в исполнении португальца - и Фарфан сумел сравнять счёт. После прилетел и второй гол, который стал следствием классной подачи Алексея Миранчука и прекрасного открывания перуанца в чужой штрафной.
"Оренбург" здорово обороняется, но на "втором этаже" у этой команды есть проблемы, и в минувшей игре мы это увидели. Я сказал бы так: "Оренбург" был очень близок к победе, но... в целом, ничья была бы более закономерным результатом. Победа "Локомотива" - следствие индивидуального мастерства некоторых игроков, которые почти проигранный матч превратили в победу.
- О положении "Локомотива" в турнирной таблице:
Последние матчи в исполнении команды оставляют печальное впечатление. Организация игры "Локомотива" не на высоком уровне, левый фланг обороны регулярно вскрывается разными соперниками, выход из обороны в атаку очень медленный, и возникают проблемы, если соперник перекрывает "железнодорожникам" игру через фланги, как это случилось сегодня. Вопросов к команде очень много, а физическое состояние футболистов оставляет желать лучшего.
Ну и, моё наблюдение, "Локомотив" всегда был командой с бойцовским характером, на протяжении многих лет эта команда при Сёмине выгрызала победы за счёт силы воли. Сегодня этого нет, команда пытается побеждать на классе, но без характера "Локомотиву" приходится крайне тяжело. Это и есть следствие отставания от лидирующей группы в таблице.
- О предстоящем матче с "Шальке":
Команда из Гельзенкирхена, с одной стороны, уже вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но с другой - команда крайне неудачно выступает на внутреннем первенстве, а сегодня в родных стенах уступила в Рурском дерби. Поэтому для "Шальке" матч с "Локомотивом" является шансом извиниться перед болельщиками и бросить все силы на этот матч. Шансы "Локомотива" на выход в Лигу Европы малы, но футбол непредсказуем, может случиться всё что угодно.
- Об игре:
Матч оказался для хозяев поля валидольным, и их победа - заслуга мастерства Джефферсона Фарфана, дубль которого и принёс москвичам 3 очка. У "Оренбурга" в первом тайме было большое количество голевых моментов, но реализовать они смогли только один. Это показатель того, что пока команде не хватает класса, чтобы выигрывать в подобных матчах.
В целом, Владимир Федотов, выбравший схему 5-4-1, поступил абсолютно правильно, поскольку "Оренбург" перекрыл фланги "Локомотиву", а учитывая плотные оборонительные редуты, хозяевам поля было крайне тяжело взломать ворота коллектива из Оренбургской области. В основном "Локомотив" пытался изменить ход игры в первом тайме дальними ударами и со стандартов. "Оренбург" же здорово выходил из обороны в атаку, создал несколько очень опасных моментов, но реализовать их не сумел, хотя в этом матче забивать должен был куда больше.
В начале второго тайма "Локомотив" произвёл две замены, но я считаю, что игру команды вышедшие Фёдор Смолов и Мануэл Фернандеш не усилили. Но, опять же, стандартное положение в исполнении португальца - и Фарфан сумел сравнять счёт. После прилетел и второй гол, который стал следствием классной подачи Алексея Миранчука и прекрасного открывания перуанца в чужой штрафной.
"Оренбург" здорово обороняется, но на "втором этаже" у этой команды есть проблемы, и в минувшей игре мы это увидели. Я сказал бы так: "Оренбург" был очень близок к победе, но... в целом, ничья была бы более закономерным результатом. Победа "Локомотива" - следствие индивидуального мастерства некоторых игроков, которые почти проигранный матч превратили в победу.
- О положении "Локомотива" в турнирной таблице:
Последние матчи в исполнении команды оставляют печальное впечатление. Организация игры "Локомотива" не на высоком уровне, левый фланг обороны регулярно вскрывается разными соперниками, выход из обороны в атаку очень медленный, и возникают проблемы, если соперник перекрывает "железнодорожникам" игру через фланги, как это случилось сегодня. Вопросов к команде очень много, а физическое состояние футболистов оставляет желать лучшего.
Ну и, моё наблюдение, "Локомотив" всегда был командой с бойцовским характером, на протяжении многих лет эта команда при Сёмине выгрызала победы за счёт силы воли. Сегодня этого нет, команда пытается побеждать на классе, но без характера "Локомотиву" приходится крайне тяжело. Это и есть следствие отставания от лидирующей группы в таблице.
- О предстоящем матче с "Шальке":
Команда из Гельзенкирхена, с одной стороны, уже вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но с другой - команда крайне неудачно выступает на внутреннем первенстве, а сегодня в родных стенах уступила в Рурском дерби. Поэтому для "Шальке" матч с "Локомотивом" является шансом извиниться перед болельщиками и бросить все силы на этот матч. Шансы "Локомотива" на выход в Лигу Европы малы, но футбол непредсказуем, может случиться всё что угодно.
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