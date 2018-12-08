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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Сутормин: Лучший игрок чемпионата? Чалов отлично проявил себя, те же Ари, Классон
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин подвел итоги матча против "Локомотива" (1:2).
- Конечно, устал. Отдохнем и снова на сборы.
-Как планируете провести отпуск?
- Отпуск проведу дома, с семьей и родными. Путешествия - по возможности. Сейчас много своих дел.
- Упустить такой матч... Настроение плохое?
- Ну да. Не лучшее настроение. Не будем говорить, что упустили победу. Хорошие моменты имели, надо было забить. Не получилось. "Локомотив" реализовал свои моменты. Это опыт. Эту часть чемпионата мы провели на четверку. Это опыт, мы его приобретаем. Сейчас отдохнем, и с новыми силами будем показывать свой футбол. Понимаем, нам есть над чем работать. Будем готовиться вдвойне, на нас будут по-другому настраиваться.
- Почему "Локомотив" додавил?
- Это и есть уровень мастерства. Мы свои моменты не реализовали, "Локо" реализовал. Из всех этих маленьких аспектов и складывается результат. Есть над чем работать. Мы будем прибавлять во всех аспектах, в том числе в реализации.
- На ваш взгляд, кто лучший игрок чемпионата?
- Тяжело ответить. Не хотелось бы о других готовить. Хочется выделить всю нашу команду. Мы хорошо подготовились. Показали хороший результат. Мы сильны командой.
- А если говорить не о вашей команде?
- Федор Чалов отлично проявил себя, лучший бомбардир. Много хороших игроков, тот же Ари, Классон хорошо проявил себя. Уровень чемпионата хороший. Эти игроки первыми пришли в голову.
- Поддерживаете ли вы введение системы VAR?
- Я лично да. Некоторые маленькие футбольные моменты станут видны судьям. Те же офсайды, взятие ворот. Это будет лучше для нашего чемпионата.
- Сегодня Гильерме после одного из ударов выбил мяч с линии ворот или не с линии?
- Честно, я не видел. Я был за линией штрафной. Сложно обсуждать. Есть боковой арбитр, есть главный. Если не показали на центр, значит не пересек линию.
- При подготовке к этой игре сильно повлиял перенос предыдущего матча?
- Да нет, мы готовились. Так сложилось, что из-за погоды не сыграли с "Крыльями".
- Как вам играть в декабре?
- Ну как, не мы составляем календарь. Наше дело выходить и играть. Мы были играть и с "Крыльями".
Rusfootball.info
- Конечно, устал. Отдохнем и снова на сборы.
-Как планируете провести отпуск?
- Отпуск проведу дома, с семьей и родными. Путешествия - по возможности. Сейчас много своих дел.
- Упустить такой матч... Настроение плохое?
- Ну да. Не лучшее настроение. Не будем говорить, что упустили победу. Хорошие моменты имели, надо было забить. Не получилось. "Локомотив" реализовал свои моменты. Это опыт. Эту часть чемпионата мы провели на четверку. Это опыт, мы его приобретаем. Сейчас отдохнем, и с новыми силами будем показывать свой футбол. Понимаем, нам есть над чем работать. Будем готовиться вдвойне, на нас будут по-другому настраиваться.
- Почему "Локомотив" додавил?
- Это и есть уровень мастерства. Мы свои моменты не реализовали, "Локо" реализовал. Из всех этих маленьких аспектов и складывается результат. Есть над чем работать. Мы будем прибавлять во всех аспектах, в том числе в реализации.
- На ваш взгляд, кто лучший игрок чемпионата?
- Тяжело ответить. Не хотелось бы о других готовить. Хочется выделить всю нашу команду. Мы хорошо подготовились. Показали хороший результат. Мы сильны командой.
- А если говорить не о вашей команде?
- Федор Чалов отлично проявил себя, лучший бомбардир. Много хороших игроков, тот же Ари, Классон хорошо проявил себя. Уровень чемпионата хороший. Эти игроки первыми пришли в голову.
- Поддерживаете ли вы введение системы VAR?
- Я лично да. Некоторые маленькие футбольные моменты станут видны судьям. Те же офсайды, взятие ворот. Это будет лучше для нашего чемпионата.
- Сегодня Гильерме после одного из ударов выбил мяч с линии ворот или не с линии?
- Честно, я не видел. Я был за линией штрафной. Сложно обсуждать. Есть боковой арбитр, есть главный. Если не показали на центр, значит не пересек линию.
- При подготовке к этой игре сильно повлиял перенос предыдущего матча?
- Да нет, мы готовились. Так сложилось, что из-за погоды не сыграли с "Крыльями".
- Как вам играть в декабре?
- Ну как, не мы составляем календарь. Наше дело выходить и играть. Мы были играть и с "Крыльями".
Rusfootball.info
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