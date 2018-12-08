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Юрий Семин: восстановление Ротенберга после травмы займет 6-7 месяцев

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал травмы двух игроков клуба голкипера Никиты Медведева и защитника Бориса Ротенберга.

Ранее стало известно, что Медведев перенес операцию по удалению части внутреннего мениска и пропустит около месяца. Ротенберг повредил переднюю крестообразную связку колена и сможет вернуться на поле только через полгода.

"Что с Медведевым? У Медведева мениск, а у Ротенберга кресты. Восстановление в плановом режиме и у того, и другого. У Бориса 6-7 месяцев на это уйдет", - цитирует Семина Sport24.
Теги: Семин Ротенберг Локомотив
Сегодня, 21:24
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#1  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 22:12)
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и не надоело ему дурака валять, ротембергу этому...


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
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