Глава российских судей не стал комментировать скандальный твит "Ростова" о Карасеве

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:17
Сергей Силкин: в матче "Крыльев Советов" и "Ростова" "зажглась спичка", эти "спички" играют на руку только тем, кто ведет в счет
Сергей Силкин: в матче "Крыльев Советов" и "Ростова" "зажглась спичка", эти "спички" играют на руку только тем, кто ведет в счет
20:50
Сюрприз из Перу: Фарфан перевернул игру "Локомотива" с "Оренбургом", но не решил проблемы чемпиона (1)
Сюрприз из Перу: Фарфан перевернул игру "Локомотива" с "Оренбургом", но не решил проблемы чемпиона (1)
18:40
Невроз второй степени. Как ЦСКА чуть не упустил домашнюю победу в игре против 16-ой команды чемпионата (4)
Невроз второй степени. Как ЦСКА чуть не упустил домашнюю победу в игре против 16-ой команды чемпионата (4)
18:00
Абель Эрнандес: чувствую себя в ЦСКА как дома и хочу остаться, но решение будет принимать руководство (видео) (3)
Абель Эрнандес: чувствую себя в ЦСКА как дома и хочу остаться, но решение будет принимать руководство (видео) (3)
17:58
Скала-Бекао, изобретательный Саркисов и расточительный Чалов: оценки по итогам матча ЦСКА – «Енисей» (1)
Скала-Бекао, изобретательный Саркисов и расточительный Чалов: оценки по итогам матча ЦСКА – «Енисей» (1)
16:59
ЦСКА одержал победу над "Енисеем" (24)
ЦСКА одержал победу над "Енисеем" (24)
16:37
"Ростов" опубликовал, а позже удалил картинку с изображением Карасёва на арене Самарского цирка (20)
"Ростов" опубликовал, а позже удалил картинку с изображением Карасёва на арене Самарского цирка (20)
14:56
Евгений Башкиров: содержательного футбола было мало, но болельщики могут быть довольны уровнем борьбы
Евгений Башкиров: содержательного футбола было мало, но болельщики могут быть довольны уровнем борьбы
Глава российских судей не стал комментировать скандальный твит "Ростова" о Карасеве
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал подробно комментировать публикацию в официальном Твиттере "Ростова", где работа арбитра Сергея Карасева сравнена с цирком.
В данный момент твит удален. В матче 17-го тура премьер-лиги "Крылья Советов" – "Ростов" (1:0) Карасев удалил двух игроков дончан (защитника Рагнара Сигурдссона и хавбека Александра Гацкана), а также главного тренера Валерия Карпина.
"Если кто-то что-то сказал или написал, обращайтесь к ним. Я отвечаю за то, что говорю сам, слова других комментировать не хочу", - цитирует Егорова "Спорт-Экспресс".
В данный момент твит удален. В матче 17-го тура премьер-лиги "Крылья Советов" – "Ростов" (1:0) Карасев удалил двух игроков дончан (защитника Рагнара Сигурдссона и хавбека Александра Гацкана), а также главного тренера Валерия Карпина.
"Если кто-то что-то сказал или написал, обращайтесь к ним. Я отвечаю за то, что говорю сам, слова других комментировать не хочу", - цитирует Егорова "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.