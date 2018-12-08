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Глава российских судей не стал комментировать скандальный твит "Ростова" о Карасеве

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал подробно комментировать публикацию в официальном Твиттере "Ростова", где работа арбитра Сергея Карасева сравнена с цирком.

В данный момент твит удален. В матче 17-го тура премьер-лиги "Крылья Советов" – "Ростов" (1:0) Карасев удалил двух игроков дончан (защитника Рагнара Сигурдссона и хавбека Александра Гацкана), а также главного тренера Валерия Карпина.

"Если кто-то что-то сказал или написал, обращайтесь к ним. Я отвечаю за то, что говорю сам, слова других комментировать не хочу", - цитирует Егорова "Спорт-Экспресс".
Теги: Егоров Ростов Крылья Советов Карасев
Сегодня, 21:32
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(0)
#3  sanyapytilin   (Сегодня, 21:56)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Пи3дабородова тоже в КФК судить...мясной выродок


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 21:52)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Карась сидр конявый,одно и тоже каждый год,в аут гниду
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 21:50)
  • +1
  •  (1)

тут одно понятно - большинство действующих российских судей после перерыва до судейства допускать нельзя это вредители
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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