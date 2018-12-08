Жена Мамаева - о любовнице мужа: проститутка, которой нужны только бабки

Супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что на драку с водителем ведущей "Первого канала" футболиста спровоцировала его любовница. Она также назвала эту девушку "проституткой"."Он снял девушку в борделе, - сказала Мамаева в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале "НТВ". - Приехал в бордель и снял проститутку. Она села в машину, и что-то у них произошло с водителем. Она вышла, передала его слова и спровоцировала пьяного Пашу на драку. Из-за нее все началось.Она приехала в Москву по его вызову. Он знает, что она проститутка, что ей нужны только его бабки, знает, насколько она грязная... И говорит, что ее любит. Он не произнес слов любви, но дал мне это понять. Я готова простить измены. Но мне говорят: "И тебя я тоже люблю". Я будто бы нахожусь в гареме. Я его люблю, но не могу биться о закрытую стену постоянно.