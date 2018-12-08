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Жена Мамаева - о любовнице мужа: проститутка, которой нужны только бабки

Супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что на драку с водителем ведущей "Первого канала" футболиста спровоцировала его любовница. Она также назвала эту девушку "проституткой".

"Он снял девушку в борделе, - сказала Мамаева в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале "НТВ". - Приехал в бордель и снял проститутку. Она села в машину, и что-то у них произошло с водителем. Она вышла, передала его слова и спровоцировала пьяного Пашу на драку. Из-за нее все началось.

Она приехала в Москву по его вызову. Он знает, что она проститутка, что ей нужны только его бабки, знает, насколько она грязная... И говорит, что ее любит. Он не произнес слов любви, но дал мне это понять. Я готова простить измены. Но мне говорят: "И тебя я тоже люблю". Я будто бы нахожусь в гареме. Я его люблю, но не могу биться о закрытую стену постоянно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 22:23
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#6  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:40)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Надо игнорировать такие новости.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#5  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 22:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Потерпи,скоро ток-шоу на первом канале будешь вести


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#4  лад  USSR (Сегодня, 22:30)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Как она ее - соперницу - приложила! Чувствуется "класс".
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#3  stepanmlc   (Сегодня, 22:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
зачем это здесь?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#2  ржд гуд  саратов (Сегодня, 22:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
одного поля волчьи ягодки...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#1  dvdw   (Сегодня, 22:26)
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  •  (2)
online

Этими интервью эта баба людей в инстаграмм себе собирает?Других причин нет.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
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