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Олег Кононов: "Вильярреал" разве такой сильный соперник? Они ничем не сильнее "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что красно-белые не будут играть от обороны в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра состоится 13 декабря в Испании, "Спартаку" необходимо побеждать, чтобы выйти в плей-офф турнира.

"Игра будет не простой. Мне нравится в команде, что мы с каждой игрой становимся единым целым. С каждым матчем ребята закрепляют то, что нам нужно для достижения результата. У нас есть большой стимул, чтобы победить и выйти дальше. Наконец-то у нас будет небольшая пауза, в ходе которой мы сможем восстановиться и подготовиться к игре тактически. Заключительная игра года, стимул у нас сумасшедший.

В матче против "Вильярреала" мы не будем играть от обороны, но оглядываться на свои ворота всегда надо. Не вижу ничего такого, чтобы "Вильярреал" не обыгрывать. А что они такой сильный соперник? В московском матче была ничья после того, как судья добавил много времени. Я думаю, что эта команда ничем нас не сильнее", - цитирует Кононова Sport24.
Теги: Кононов Спартак Вильярреал
Вчера, 22:44
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#8  anonymous   (Сегодня, 00:31)
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Цитата: Spartacus1971
Без Зобнина и Фернандо будет сложно победить.

угу, с ними бы разгромили сраных испашек

Эмери пишет в книге, что у него с Дзюбой были напряженные отношения. По словам тренера, нападающий, как и ряд других игроков сборной России, имел большое влияние на журналистов. Когда Дзюба стал получать меньше игрового времени, то принялся настраивать против тренера и других футболистов.

«Карпин не оказывал мне даже малейшей помощи. Однажды он устроил собрание и начал атаковать мой штаб. Я вступился за помощников и спросил его, зачем он это делает. С тех пор между нами возникло недопонимание», — пишет Эмери.

Испанец, назначенный на пост главного тренера «Спартака» в июне 2012-го, был уволен через пять месяцев. После этого он тренировал «Севилью», «Пари Сен-Жермен», а в данный момент возглавляет лондонский «Арсенал». «Канониры» под его руководством не проигрывают уже на протяжении 21 матча, занимая третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 00:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
valerman40,
А ты хотел , чтобы он заявил , что мы влетим 7:0 ...???! Так что ли ?
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#6  Denx   (Вчера, 23:07)
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online

Это он такой уже герой после того как сыграли с соперниками которые по полю ели двигаются..Посмотрим как вы побегаете за вильяреалом герои
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#5  HM2018  Ростов-на-Дону. (Вчера, 23:00)
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Болеет за:
«Спартак»
И тут Остапа понесло.

И тут Остапа понесло.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#4  valerman40  я уже у тебя за спиной (Вчера, 22:53)
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Болеет за:
«Спартак»
да хорош психологию подымать. команда разбалансирована, по сути ее можно сказать и нет.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Вчера, 22:49)
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Болеет за:
«Спартак»
Без Зобнина и Фернандо будет сложно победить.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  Роман Евсеенко   (Вчера, 22:47)
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Вроде взрослый мужик.....
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#1  Катрапс  Россия (Вчера, 22:47)
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Обыгрывай их, в чем вопрос?! И сезон закроем норм, с учётом дебилизма, что происходил...
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
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