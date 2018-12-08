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Станислав Черчесов: Мутко внёс и продолжает вносить огромный вклад в развитие футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил президента РФС, заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко с днём рождения.

"От всей души поздравляю Виталия Леонтьевича Мутко с юбилеем! Считаю его блестящим руководителем, который уже внёс и продолжает вносить огромный вклад в развитие футбола в России.

Чего стоит только подготовка и проведение чемпионата мира в нашей стране, который прошёл на высоком организационном уровне. В том, что мы имеем сейчас такие стадионы и тренировочные базы, иную инфраструктуру, — огромная заслуга Мутко.

Виталий Леонтьевич — неравнодушный к футболу и всему спорту руководитель, лично я и вся наша сборная чувствовала его огромную поддержку и понимание. Желаю вам, Виталий Леонтьевич, крепкого здоровья, успехов в работе на столь высоком государственном посту и всего самого наилучшего!" — цитирует Черчесова твиттер сборной.
Теги: Черчесов Мутко
Вчера, 23:09
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#3  taivara  Питер (Вчера, 23:52)
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Болеет за:
«Зенит»
Кукушка хвалит петуха за то,что хвалит тот кукушку
Регистрация: 10.05.2012 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Вчера, 23:14)
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Болеет за:
«Динамо К»
Ну этот похлеще Газзаева стелется перед мудько. tired_face Тот хоть перед ботоксным карликом бисер метал,а этот перед непотопляемым дерьмом словоблудит.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  дзерве  е бу слонов (Вчера, 23:12)
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
ура!нам пох.


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Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
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