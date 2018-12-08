Отец Мамаева: горжусь сыном

Отец хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Константин заявил, что гордится сыном. Он также добавил, что ему стыдно за то, что полузащитник принял участие в драках."В первом же письме он написал: "я бы никогда не понял, что со мной происходит, если бы сюда (в СИЗО - Прим.) не попал". Это ответ на все, - сказад Константин Мамаев в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале "НТВ". - Достаточно было одного дня, чтобы понять, что что-то не так в его жизни. Он все осознал в первый же день.Павел - мой сын. Я им горжусь и буду гордиться. Один день из его жизни не может перевернуть все. Мне было по-человечески стыдно за его участие в драках. Это был вопиющий случай".