Новости партнеров

Отец Мамаева: горжусь сыном

Отец хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Константин заявил, что гордится сыном. Он также добавил, что ему стыдно за то, что полузащитник принял участие в драках.

"В первом же письме он написал: "я бы никогда не понял, что со мной происходит, если бы сюда (в СИЗО - Прим.) не попал". Это ответ на все, - сказад Константин Мамаев в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале "НТВ". - Достаточно было одного дня, чтобы понять, что что-то не так в его жизни. Он все осознал в первый же день.

Павел - мой сын. Я им горжусь и буду гордиться. Один день из его жизни не может перевернуть все. Мне было по-человечески стыдно за его участие в драках. Это был вопиющий случай".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Вчера, 23:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(2)
#4  pivo69  Германия (Сегодня, 00:50)
  • 0
  •  (0)
online

Всё правильно мужик сказал!
Есть ему чем гордиться:-его сын
стал прекрасным футболистом,одним
из лучших полузащитников российского
футбола.У кого из отцов есть такой повод
для гордости?!
А,драка...кто не дрался,тот не мужчина...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 00:32)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
по попе нужно было бить..глядишь..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 00:22)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
держу пари, конкретно вот это вот оно ни в чем не раскаивается и раскаиваться в принципе не может, не та конституция, не тот типаж. достаточно было услышать монолог про то, что русский парень отдыхал, а все вокруг - черти епаные, чтобы сделать такой вывод
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:36)
  • 0
  •  (4)

вопиющий случай?!
эхх. папашка..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.