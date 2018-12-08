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Агент: у Никиты Чернова было предложение от "Спартака"

Агент защитника ЦСКА Никиты Чернова Вадим Шпинёв сообщил, что у его клиента было предложение от московского "Спартака". Об этом агент рассказал в программе "Инсайдеры" на "Матч Премьер".

По его словам, сейчас футболист ведет с армейцами переговоры с армейцами о продлении контракта.
Теги: Чернов ЦСКА Спартак
Вчера, 23:26
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#1  Спартак-навсегда  Орёл (Вчера, 23:35)
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Болеет за:
«Спартак»
...........ведет с армейцами переговоры с армейцами.............


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Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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