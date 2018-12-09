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Магомед Адиев: "благодарен" правительству Дагестана за то, что они много говорили и ничего не сделали

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после заключительного матча в 2018 году высказался о будущем махачкалинском клубе, испытывающего серьезные финансовые проблемы.

"Есть ли у "Анжи" завтрашний день? Мне сложно говорить. Этот клуб воспитал меня как игрока и воспитывает как тренера сейчас. Видеть все что происходит — это очень сложно. В этой связи я хочу сказать: я безмерно "благодарен" правительству Дагестана за то, что они много говорили и ничего не сделали. Благодаря их бездействию мы поняли свою цену, это самое ценное. В этих условиях и при этом холодной отношении мы доказывали свою состоятельность.

Возьмите пример с Магомеда Али. Что, в то время лучше обстановка была? В 180 км от нас шла война! Я был футболистом и видел, что он готов оказывать команде внимание.

Вы же видите, что ваше дитя умирает. Что, нельзя договориться, чтобы мы могли тренироваться на этом стадионе? Вот такие руководители, они не хотели помогать.

"Анжи" — один из символов, который характеризует Дагестан. Мне вчера звонили корреспонденты и спрашивали, дали ли нам деньги. Стыдно даже на это отвечать. Вроде бы дали что-то, а стало еще тяжелее. Цифры смешные", - цитирует Адиева Sport24.
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 00:22
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#1  Frankenstein   (Сегодня, 00:45)
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Болеет за:
«Спартак»
Больше не дадут,со Спартаком вы уже 2 раза сыграли и оба раза странным образом деньги появлялись именно перед игрой со Спартаком,видимо у бомжей говно кипит что вы их вынесли smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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