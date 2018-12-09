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Алексей Спиридонов: оптимальным для "Спартака" по итогам сезона считаю место в зоне Лиги чемпионов

Волейболист казанского "Зенита" и болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов прокомментировал результаты московской команды в первой части сезона.

"Будем делать выводы по весне. Сейчас говорить, что Кононов что-то привнес… Не знаю. Не стану ничего говорить, потому что Кононов сам сказал, что ему нужно минимум четыре месяца, чтобы команда начала играть так, как он хочет. Просто команда сплотилась. Это нормально, что с приходом нового тренера команда играет лучше. Поэтому пока говорить ничего не буду. Подожду мая месяца.

Стоит ли "Спартаку" менее серьезно относиться к Лиге Европы и сконцентрироваться на чемпионате? Конечно, нет. Надо бороться за все титулы. У меня вообще в этом году пять разных турниров. И что мне теперь к какому-то относиться плохо, а к какому-то хорошо? Тренер меня совсем не поймет. Поэтому нужно играть на всех фронтах, конечно.

Какое для меня оптимальное место "Спартака" в конце сезона? Попадание в Лигу чемпионов", - цитирует Спиридонова Sport24.ru.
Теги: Спартак
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