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Кокорин и Мамаев на Новый год в СИЗО смогут сделать себе салат оливье

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что из продуктов будет доступно Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в СИЗО на Новый год.

"Ни Дедов Морозов с подарками, ни утренников в СИЗО нет. Шампанское, как и весь алкоголь, тоже под запретом. Поэтому из всех привычных для россиян новогодних атрибутов у арестантов остаются только мандарины и, пожалуй, салат оливье", - цитирует Мельникова "Комсомольская правда".

По словам секретаря ОНК, футболисты смогут запросто приготовить салат оливье прямо в СИЗО. Часть продуктов им могут передать родные или друзья, остальные ингредиенты доступны в интернет-магазине Федеральной службы исполнения наказаний.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 09:26
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#4  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 11:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Нет уж только чифирь и сечка! smiley


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 11:14)
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Болеет за:
«Локомотив»
Пусть дерьмо своё жрут, а не оливье.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 10:32)
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Нет уж только чифирь и каша! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 10:13)
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