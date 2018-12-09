Новости партнеров

Владимир Левитин: обвинять Карасёва могут только дилетанты, которые проиграли матч

Бывший арбитр Владимир Левитин поделился мнением о работе бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, которая обслуживала матч 17-го тура РПЛ "Крыльев Советов" с "Ростовом" (1:0).

"Впервые за этот сезон видел такой сложный для судейства матч, хотя просматриваю все игры. Очень тяжело было судить, такого матча и главному врагу не пожелаешь. Столько удалений и острых моментов во втором тайме. Думаю, назначение Карасёва было удачным — другой судья уже давно бы поплыл, а Сергей от начала до конца матча придерживался принципиального судейства, никому не потакал, принимал правильные решения, хотя карточек можно было и больше показать. В игре было столько стыков и грязи — просто кошмар. Команды, видимо, себя не уважают: как можно так играть, наносить травмы, когда у вас один и тот же хлеб? Вина здесь лежит на тренерах, они недостаточно морально подготовили команды. В первую очередь это касается Карпина, который постоянно поджигал страсти и подбегал к судье на линии.

Карпин всё время пристаёт к судьям, хотя посредственно разбирается в правилах. В стране вообще нет ни одного тренера, который разбирался бы в правилах великолепно. Каждый тренер у нас подходит к судейству предвзято, все видят ошибки со стороны арбитров только против их команд, никакой объективности. Да, качество судейства у нас посредственное, но в этой игре нужно было принимать решения, и Сергей нормально провёл матч, вопросов к нему нет, хотя можно было показать больше карточек. Но он понимал, что игру надо довести до конца. Удаление Карпина? Правильно сделал, что удалил, – нечего приставать к судье на линии, после игры пусть выступает с претензиями. Он вёл себя неправильно. Тренеры команд ведут себя неадекватно, а мы хотим видеть адекватность игроков. Обвинять Карасёва после сегодняшнего матча могут только дилетанты, которые проиграли", - цитирует Левитина "Чемпионат.сом".
Теги: Левитин Карасев
Сегодня, 09:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 10:55)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Вова не пори чушь -- футбол народный вид спорта и не разбираться в нем может только Чубайс и его дружки ------ и если народ говорит,что Карась куеплет,значит так оно и есть ...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.