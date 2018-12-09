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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Владимир Левитин: обвинять Карасёва могут только дилетанты, которые проиграли матч
Бывший арбитр Владимир Левитин поделился мнением о работе бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, которая обслуживала матч 17-го тура РПЛ "Крыльев Советов" с "Ростовом" (1:0).
"Впервые за этот сезон видел такой сложный для судейства матч, хотя просматриваю все игры. Очень тяжело было судить, такого матча и главному врагу не пожелаешь. Столько удалений и острых моментов во втором тайме. Думаю, назначение Карасёва было удачным — другой судья уже давно бы поплыл, а Сергей от начала до конца матча придерживался принципиального судейства, никому не потакал, принимал правильные решения, хотя карточек можно было и больше показать. В игре было столько стыков и грязи — просто кошмар. Команды, видимо, себя не уважают: как можно так играть, наносить травмы, когда у вас один и тот же хлеб? Вина здесь лежит на тренерах, они недостаточно морально подготовили команды. В первую очередь это касается Карпина, который постоянно поджигал страсти и подбегал к судье на линии.
Карпин всё время пристаёт к судьям, хотя посредственно разбирается в правилах. В стране вообще нет ни одного тренера, который разбирался бы в правилах великолепно. Каждый тренер у нас подходит к судейству предвзято, все видят ошибки со стороны арбитров только против их команд, никакой объективности. Да, качество судейства у нас посредственное, но в этой игре нужно было принимать решения, и Сергей нормально провёл матч, вопросов к нему нет, хотя можно было показать больше карточек. Но он понимал, что игру надо довести до конца. Удаление Карпина? Правильно сделал, что удалил, – нечего приставать к судье на линии, после игры пусть выступает с претензиями. Он вёл себя неправильно. Тренеры команд ведут себя неадекватно, а мы хотим видеть адекватность игроков. Обвинять Карасёва после сегодняшнего матча могут только дилетанты, которые проиграли", - цитирует Левитина "Чемпионат.сом".
"Впервые за этот сезон видел такой сложный для судейства матч, хотя просматриваю все игры. Очень тяжело было судить, такого матча и главному врагу не пожелаешь. Столько удалений и острых моментов во втором тайме. Думаю, назначение Карасёва было удачным — другой судья уже давно бы поплыл, а Сергей от начала до конца матча придерживался принципиального судейства, никому не потакал, принимал правильные решения, хотя карточек можно было и больше показать. В игре было столько стыков и грязи — просто кошмар. Команды, видимо, себя не уважают: как можно так играть, наносить травмы, когда у вас один и тот же хлеб? Вина здесь лежит на тренерах, они недостаточно морально подготовили команды. В первую очередь это касается Карпина, который постоянно поджигал страсти и подбегал к судье на линии.
Карпин всё время пристаёт к судьям, хотя посредственно разбирается в правилах. В стране вообще нет ни одного тренера, который разбирался бы в правилах великолепно. Каждый тренер у нас подходит к судейству предвзято, все видят ошибки со стороны арбитров только против их команд, никакой объективности. Да, качество судейства у нас посредственное, но в этой игре нужно было принимать решения, и Сергей нормально провёл матч, вопросов к нему нет, хотя можно было показать больше карточек. Но он понимал, что игру надо довести до конца. Удаление Карпина? Правильно сделал, что удалил, – нечего приставать к судье на линии, после игры пусть выступает с претензиями. Он вёл себя неправильно. Тренеры команд ведут себя неадекватно, а мы хотим видеть адекватность игроков. Обвинять Карасёва после сегодняшнего матча могут только дилетанты, которые проиграли", - цитирует Левитина "Чемпионат.сом".
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