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Дмитрий Шляхтин назвал свинским поведение футболиста "Ростова" Сигурдссона

Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин назвал свинским поведение защитника "Ростова" Рагнара Сигурдссона в матче чемпионата России, а его удаление справедливым.

В субботу "Крылья Советов" переиграли "Ростов" со счетом 1:0. На 44-й минуте матча с поля был удален нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко. Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон получил красную карточку на 82-й минуте, он ударил мячом в болл-боя, затем, оттолкнув его, забрал мяч и ввел в игру. Через три минуты с поля был удален полузащитник ростовчан Александр Гацкан.

В конце второго тайма главный тренер "Ростова" Валерий Карпин был удален со скамейки запасных. Специалист в агрессивной форме выразил недовольство действиями арбитра Сергея Карасева. На послематчевой пресс-конференции Карпин заявил, что судьи сломали игру.

"Безусловно, с точки зрения судейства матч был непростым для Карасева, - отметил Шляхтин. - Меня в этой ситуации поражает не красная карточка Корниленко, а поведение Сигурдссона в отношении этого мальчишки, который мечтал всю жизнь подавать мячи. Это свинское отношение, когда ты ребенка отталкиваешь. Считаю, это стопроцентная красная карточка, не понимаю, почему у "Ростова" столько истерики, меня очень задел этот эпизод".

ТАСС
Теги: Шляхтин Крылья Советов Ростов
Сегодня, 10:06
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(2)
#11  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 11:46)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Ничего, подрастёт он этому Сигурдссону этим же мячем голову снесёт.


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
#10  Блаженный  Ташкент (Сегодня, 11:40)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
мальчишки, который мечтал всю жизнь подавать мячи

Какой-то не амбициозный мальчишка попался smirk
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
#9  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 11:38)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wtf
ведь часто бывает, что местные ребята при положительном результате хозяев подают мячи гостям откровенно медленно, затягивают время. неужели не осталось людей, которые хотели бы ребятам объяснить, что не нужно поступать так?

А у вас что, по другому? Или подающие мячи мальчишки бегут сломя голову подать мяч проигрывающему вам сопернику???
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#8  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 11:31)
  • -3
  •  (3)

Цитата: yanus0407
Бросить мяч в ребёнка это даже не свинство....ублюдок.

о Господи! Как таких земля "ублюдков" носит!!!!
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#7  Romella  Красноярск (Сегодня, 11:18)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Бросить мяч в ребёнка это даже не свинство....ублюдок.

ты хоть раз стоял за воротами..
Я при Енисее хоккей с мячом..

Со злости пуляли,только отвернись..все взоры на поле ..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#6  vdv   (Сегодня, 11:11)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Уфа»
Надо вообще убрать мальчишек подающих мячи.Пусть сами игроки бегают за мячом,не переломятся.
Регистрация: 23.11.2018 [жалоба]
#5  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 11:07)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wtf
не смотрел матч и не видел конкретно этот момент.поведение игрока, безусловно, неспортивное. но может стоит с подающими мячи проводить краткий инструктаж? ведь часто бывает, что местные ребята при положительном результате хозяев подают мячи гостям откровенно медленно, затягивают время. неужели не осталось людей, которые хотели бы ребятам объяснить, что не нужно поступать так? спорт ведь должен стараться учить детей честному соревнованию, победам в борьбе и если хитрости, то тактической, а не вот такой, как здесь.симуляции, затяжки времени и прочее низкое поведение - это то, что расстраивает в спорте сейчас. осознаю, что здесь вопрос упирается в деньги и для этого нужен результат, но от всего этого немного грустно.

Как вы отстали от времени! Наивный семидесятник!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#4  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:04)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
свинское поведение это типа про спартаковский дух намек?) "меня очень задел этот эпизод")


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#3  wtf   (Сегодня, 10:56)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
не смотрел матч и не видел конкретно этот момент.
поведение игрока, безусловно, неспортивное.
но может стоит с подающими мячи проводить краткий инструктаж? ведь часто бывает, что местные ребята при положительном результате хозяев подают мячи гостям откровенно медленно, затягивают время. неужели не осталось людей, которые хотели бы ребятам объяснить, что не нужно поступать так? спорт ведь должен стараться учить детей честному соревнованию, победам в борьбе и если хитрости, то тактической, а не вот такой, как здесь.
симуляции, затяжки времени и прочее низкое поведение - это то, что расстраивает в спорте сейчас. осознаю, что здесь вопрос упирается в деньги и для этого нужен результат, но от всего этого немного грустно.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 10:31)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
...мальчишки, который мечтал всю жизнь подавать мячи
Ах!Ах!Ах! Я просто рыдаю от жалости? Гнусный исландец разорвал мячом нежную детскую душу... Теперь мальчик уже не ждёт Деда Мороза... и не мечтает о Снегурочке...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 10:17)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бросить мяч в ребёнка это даже не свинство....ублюдок.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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