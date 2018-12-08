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Денис Глушаков: нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поздравил болельщиков с победой над "Анжи" (2:0).

"Дорогие болельщики, всех с победой! Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!", - написал Глушаков в своем инстаграме.

Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 10:10
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#5  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:51)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Испании удачи и успеха .Год надо закончить нормально


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#4  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 11:44)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы - вместе!!! Победы нам всем!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 11:32)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
уйди..№8
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 10:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Весной минимум будем на 3 месте,а вот с испанцами трудно будет без Зобнина и Фернандо,всё-таки это ключевые игроки,но поглядим.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  solig65   (Сегодня, 10:21)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Верим в КОМАНДУ!!! Удачи в Испании! И без травм.
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
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