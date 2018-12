Денис Глушаков: нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее

View this post on Instagram

Дорогие болельщики, всех с победой! Нас ждет интересесная весна, давайте верить в лучшее! @eshchenko.andrey выздоравливай! @jano_ananidze_7 , ?????? ???????, ??? ????????! ???? ??? ????????????! ? #Одинзавсехивсезаодного#спартак #победа #команда