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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Василий Березуцкий: ЦСКА предлагал тренировать детей
Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что клуб предлагал ему и его брату Алексею Березуцкому тренировать детей в школе.
"ЦСКА нам предлагал тренировать детей в школе. А я считаю, что это абсолютно другая работа. Она гораздо сложнее, ответственнее. Ведь тебе приходится обучать детей, быть прежде всего педагогом, учителем, а не футболистом. Нужно специальное образование. Это гораздо сложнее, чем работать с 20-летними игроками, которые уже всему обучены. После долгих лет в профессиональном футболе тяжело сразу перестроиться на работу с детьми. Я вот сужу по своему отцу, который именно педагог. Он очень терпеливый, может объяснять по 300 раз. Мы с Лешей пока к такому не готовы.
Поэтому с братом решили поехать в Голландию. Для нас это станет огромным, неоценимым опытом. Выучим английский. Это в любом случае развитие! Посмотрим на другой быт, культуру, как там устроен футбол. Поиграть за рубежом, в европейском чемпионате, нам не довелось. Что ж, попробуем потренировать, поработать, что называется, с чистого листа", - цитирует Березуцкого "Спорт-Экспресс".
"ЦСКА нам предлагал тренировать детей в школе. А я считаю, что это абсолютно другая работа. Она гораздо сложнее, ответственнее. Ведь тебе приходится обучать детей, быть прежде всего педагогом, учителем, а не футболистом. Нужно специальное образование. Это гораздо сложнее, чем работать с 20-летними игроками, которые уже всему обучены. После долгих лет в профессиональном футболе тяжело сразу перестроиться на работу с детьми. Я вот сужу по своему отцу, который именно педагог. Он очень терпеливый, может объяснять по 300 раз. Мы с Лешей пока к такому не готовы.
Поэтому с братом решили поехать в Голландию. Для нас это станет огромным, неоценимым опытом. Выучим английский. Это в любом случае развитие! Посмотрим на другой быт, культуру, как там устроен футбол. Поиграть за рубежом, в европейском чемпионате, нам не довелось. Что ж, попробуем потренировать, поработать, что называется, с чистого листа", - цитирует Березуцкого "Спорт-Экспресс".
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