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Василий Березуцкий: ЦСКА предлагал тренировать детей

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что клуб предлагал ему и его брату Алексею Березуцкому тренировать детей в школе.

"ЦСКА нам предлагал тренировать детей в школе. А я считаю, что это абсолютно другая работа. Она гораздо сложнее, ответственнее. Ведь тебе приходится обучать детей, быть прежде всего педагогом, учителем, а не футболистом. Нужно специальное образование. Это гораздо сложнее, чем работать с 20-летними игроками, которые уже всему обучены. После долгих лет в профессиональном футболе тяжело сразу перестроиться на работу с детьми. Я вот сужу по своему отцу, который именно педагог. Он очень терпеливый, может объяснять по 300 раз. Мы с Лешей пока к такому не готовы.

Поэтому с братом решили поехать в Голландию. Для нас это станет огромным, неоценимым опытом. Выучим английский. Это в любом случае развитие! Посмотрим на другой быт, культуру, как там устроен футбол. Поиграть за рубежом, в европейском чемпионате, нам не довелось. Что ж, попробуем потренировать, поработать, что называется, с чистого листа", - цитирует Березуцкого "Спорт-Экспресс".
Теги: Березуцкий В. ЦСКА
Сегодня, 13:40
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#2  pivo69  Германия (Сегодня, 16:12)
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Цитата: Спартак-навсегда
Разумно! Дерзайте! Успехов!

Подучиться бы им.Пошли бы лучше в школу тренеров...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 14:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Разумно! Дерзайте! Успехов!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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