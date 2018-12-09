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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Бывший тренер "Спартака": Рианчо не выглядел верным соратником Карреры
Бывший тренер "Спартака" Джорджо Д’Урбано раскритиковал ассистента экс-наставника красно-белых Массимо Карреры Рауля Рианчо, который стал рулевым клуба после отставки итальянского специалиста.
- С вашего ухода из "Спартака" прошло полгода, а Карреру уволили менее двух месяцев назад. Скажите честно, вы ожидали, что он не продержится в Москве до окончания контракта?
- Массимо - боец по натуре. Я знал, что сам он никогда не сдастся, но понимал в то же время, что теперь ему придется сложнее, чем раньше. В прошлом сезоне мы с Мальфатти выступили в роли преданных представителей его штаба, могли служить для него щитом в разных ситуациях, а в этом он остался один. Почему один? Испанский помощник Рауль Рианчо изначально не выглядел верным соратником Массимо. Недаром в итоге он в первом же интервью для вашей прессы — после своего назначения исполняющим обязанности в "Спартаке" - признался, что с радостью дал на это согласие клубу с самого начала!
Нет, ты можешь, конечно, думать об этом, быть амбициозным человеком, да ради бога, но зачем озвучивать всем свое заветное желание, когда кресло главного тренера еще не остыло?! Получается, что ты шел к Каррере с четкой мыслью сменить его и не скрываешь этого? Какой же ты тогда помощник?!
"Матч ТВ"
- С вашего ухода из "Спартака" прошло полгода, а Карреру уволили менее двух месяцев назад. Скажите честно, вы ожидали, что он не продержится в Москве до окончания контракта?
- Массимо - боец по натуре. Я знал, что сам он никогда не сдастся, но понимал в то же время, что теперь ему придется сложнее, чем раньше. В прошлом сезоне мы с Мальфатти выступили в роли преданных представителей его штаба, могли служить для него щитом в разных ситуациях, а в этом он остался один. Почему один? Испанский помощник Рауль Рианчо изначально не выглядел верным соратником Массимо. Недаром в итоге он в первом же интервью для вашей прессы — после своего назначения исполняющим обязанности в "Спартаке" - признался, что с радостью дал на это согласие клубу с самого начала!
Нет, ты можешь, конечно, думать об этом, быть амбициозным человеком, да ради бога, но зачем озвучивать всем свое заветное желание, когда кресло главного тренера еще не остыло?! Получается, что ты шел к Каррере с четкой мыслью сменить его и не скрываешь этого? Какой же ты тогда помощник?!
"Матч ТВ"
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