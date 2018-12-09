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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Сергей Силкин: в матче "Крыльев Советов" и "Ростова" "зажглась спичка", эти "спички" играют на руку только тем, кто ведет в счет
Шарль Каборе: матч с "Уфой" будет непростым
Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе поделился ожиданиями в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Уфы".
"Ждем насыщенную оборону у "Уфы". Не сомневаюсь, что матч будет непростой, но надеюсь, что нам удастся добиться результата. Чем труднее победа, тем приятнее ее вкус!", - цитирует Каборе твиттер клуба.
"Ждем насыщенную оборону у "Уфы". Не сомневаюсь, что матч будет непростой, но надеюсь, что нам удастся добиться результата. Чем труднее победа, тем приятнее ее вкус!", - цитирует Каборе твиттер клуба.
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