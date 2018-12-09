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Шарль Каборе: матч с "Уфой" будет непростым

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе поделился ожиданиями в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Уфы".

"Ждем насыщенную оборону у "Уфы". Не сомневаюсь, что матч будет непростой, но надеюсь, что нам удастся добиться результата. Чем труднее победа, тем приятнее ее вкус!", - цитирует Каборе твиттер клуба.
Теги: Каборе Уфа Краснодар
Сегодня, 15:45
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