Шарль Каборе: матч с "Уфой" будет непростым

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе поделился ожиданиями в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Уфы"."Ждем насыщенную оборону у "Уфы". Не сомневаюсь, что матч будет непростой, но надеюсь, что нам удастся добиться результата. Чем труднее победа, тем приятнее ее вкус!", - цитирует Каборе твиттер клуба.