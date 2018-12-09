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"Краснодар" – "Уфа": Игнатьев - в атаке "быков"

"Краснодар" и "Уфа" объявили стартовые составы своих команд на матч 17-го тура чемпионата России.

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Перейра, Классон, Вандерсон, Куэва, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Сафонов, Марков, Голубев, Рамирес, Фьолусон, Каборе, Мацукатов, Уткин, Сулейманов.
Теги: Краснодар УФА
Сегодня, 15:48
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