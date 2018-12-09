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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Тони Шуньич: Шунин хотел, чтобы "Динамо" играло дома, а не на чужом стадионе (видео)
Защитник "Динамо" Тони Шуньич прокомментировал победу над "Уралом" со счетом 4:0 и предстоящий переезд на новый стадион, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
- Всех поздравляю, молодцы. Сыграли на 110 процентов. Каждый отбор, единоборство было нашем. Заслуженно выиграли.
- Всем ребятам пятерки с плюсом поставили?
- Думаю, да. Не вижу, чтобы кто-то плохо сыграл. Это мое мнение.
- Как вам гол Жоаозиньо?
- Да, очень красивый. Самый важный. Тяжело открыть счет, очень важный гол. Поздравляю его.
- Вы бы смогли такой гол забить?
- Если бы играл на его позиции... Но моя работа - это защита. Рад сыграть на ноль.
- Это был последний матч "Динамо" в Химках. Привыкли к стадиону?
- Да, конечно. Но у нас открывается красивый стадион, легко к нему привыкнем. Рад, что "Динамо" получит свой стадион.
- Видели стадион из внутри? Опишите свои ощущения.
- Я не был внутри. Смотрел фото, ребята говорили, что там очень красиво. Только поле пока не готово. Надо нам начать с хорошего и показать, что это наш дом.
- Кто в самом большом восторге? Может вспомните чьи-то конкретные слова о стадионе?
- Наверное, Шунину больше всего понравился стадион. Он всю жизнь в "Динамо" и хотел, чтобы "Динамо" играло дома, а не на чужом стадионе.
- По Химкам скучать будете?
- Будем. Но, думаю, быстро забудем. Там очень красивый стадион.
- Рассчитываете, что будет больше болельщиков ходить?
- Это зависит от нас. Если будем лучше играть, тогда больше людей будет. Думаю, на новом стадионе будет больше болельщиков, он находится в удобном месте. Там не будет так холодно, как в Химках. Подождем, посмотрим, что будет.
Rusfootball.info
- Всех поздравляю, молодцы. Сыграли на 110 процентов. Каждый отбор, единоборство было нашем. Заслуженно выиграли.
- Всем ребятам пятерки с плюсом поставили?
- Думаю, да. Не вижу, чтобы кто-то плохо сыграл. Это мое мнение.
- Как вам гол Жоаозиньо?
- Да, очень красивый. Самый важный. Тяжело открыть счет, очень важный гол. Поздравляю его.
- Вы бы смогли такой гол забить?
- Если бы играл на его позиции... Но моя работа - это защита. Рад сыграть на ноль.
- Это был последний матч "Динамо" в Химках. Привыкли к стадиону?
- Да, конечно. Но у нас открывается красивый стадион, легко к нему привыкнем. Рад, что "Динамо" получит свой стадион.
- Видели стадион из внутри? Опишите свои ощущения.
- Я не был внутри. Смотрел фото, ребята говорили, что там очень красиво. Только поле пока не готово. Надо нам начать с хорошего и показать, что это наш дом.
- Кто в самом большом восторге? Может вспомните чьи-то конкретные слова о стадионе?
- Наверное, Шунину больше всего понравился стадион. Он всю жизнь в "Динамо" и хотел, чтобы "Динамо" играло дома, а не на чужом стадионе.
- По Химкам скучать будете?
- Будем. Но, думаю, быстро забудем. Там очень красивый стадион.
- Рассчитываете, что будет больше болельщиков ходить?
- Это зависит от нас. Если будем лучше играть, тогда больше людей будет. Думаю, на новом стадионе будет больше болельщиков, он находится в удобном месте. Там не будет так холодно, как в Химках. Подождем, посмотрим, что будет.
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