Тони Шуньич: Шунин хотел, чтобы "Динамо" играло дома, а не на чужом стадионе (видео)

Защитник "Динамо" Тони Шуньич прокомментировал победу над "Уралом" со счетом 4:0 и предстоящий переезд на новый стадион, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.- Всех поздравляю, молодцы. Сыграли на 110 процентов. Каждый отбор, единоборство было нашем. Заслуженно выиграли.- Думаю, да. Не вижу, чтобы кто-то плохо сыграл. Это мое мнение.- Да, очень красивый. Самый важный. Тяжело открыть счет, очень важный гол. Поздравляю его.- Если бы играл на его позиции... Но моя работа - это защита. Рад сыграть на ноль.- Да, конечно. Но у нас открывается красивый стадион, легко к нему привыкнем. Рад, что "Динамо" получит свой стадион.- Я не был внутри. Смотрел фото, ребята говорили, что там очень красиво. Только поле пока не готово. Надо нам начать с хорошего и показать, что это наш дом.- Наверное, Шунину больше всего понравился стадион. Он всю жизнь в "Динамо" и хотел, чтобы "Динамо" играло дома, а не на чужом стадионе.- Будем. Но, думаю, быстро забудем. Там очень красивый стадион.- Это зависит от нас. Если будем лучше играть, тогда больше людей будет. Думаю, на новом стадионе будет больше болельщиков, он находится в удобном месте. Там не будет так холодно, как в Химках. Подождем, посмотрим, что будет.