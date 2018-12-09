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Артем Дзюба: календарь составлял товарищ с мохито, и его припекло?

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил важность победы в последнем домашнем матче в году и присоединился к критике составителей календаря РПЛ.

— Сегодня "Зенит" сыграет с "Рубином". Последний матч на домашнем стадионе в 2018-м, он же — первый на "Газпром Арене"…

— Я к переименованию отношусь абсолютно нормально. Игра с "Рубином"? Да, конкуренты дышат нам в спину, и не один. Но мы сами себе хозяева, поэтому надо просто выигрывать этот матч, не глядя на соперников. Как и все остальные. Сегодня мы играем дома, а у "Рубина" из-за дисквалификации не будет главной ударной силы — Азмуна. Думаю, его отсутствие — небольшое преимущество для нас.

— "Рубин" сыграет от обороны?

— Приличный "автобус", думаю, поставит. Он ведь больше всех в чемпионате вничью сыграл — 10 матчей. Неприятная в этом смысле команда, которая ради одного очка будет очень серьезно убиваться. Нам же надо будет как-то взломать их оборону. Чем быстрее забьем — тем больше раскроем соперника. В подобных матчах обычно так все и происходит. Очень надеюсь, что нам удастся победить, три очка нужны любой ценой. Тем более "Краснодар" у "Уфы" скорее всего выиграет. "Быки" на своем поле очень легко разбираются с любыми соперниками не из первой пятерки.

— Пару дней назад Луиш Нету удивился, что "Краснодар" пять матчей подряд играет дома. Вы — нет?

— Меня это тоже удивило: одним почему-то переносят матчи, а другим — нет. А тут еще эту фразу услышал: "Когда мы составляли календарь, то было тепло". Ее, конечно, сказочный товарищ произнес. И как, интересно, происходило у него это составление календаря: сидел, пил клубничный мохито, и его припекло немножко? Я не понимаю… Все знают, что "Газпром Арена" — с закрытой крышей. И, например, матч первого круга с «Арсеналом» можно было проводить в Туле, а второй — в декабре — у нас, чтобы там на морозе не мучиться. Качество важно везде и во всем. Это же очень влияет на популяризацию, смотрибельность нашего футбола. И когда люди так безответственно подходят к составлению календаря — это бардак. Это неправильно, с этим нужно что-то делать.

— Такими расстроенными, как после поражения в Туле, игроки "Зенита" в этом сезоне еще не были. Выводы перед "Рубином" сделаны?

— Это было очень болезненное поражение. Хоть мы и дважды отыгрывались, но при счете 2:2 не чувствовалось, что проиграем. Думал, или ничья, или все же маятник качнется в нашу сторону. Но мы пропустили обидный и очень глупый третий гол, раскрылись сильнее и получили четвертый. Хотя сейчас и другие матчи можно вспомнить. Например, когда в Самаре мы, наверное, незаслуженные три очка забрали. Наверное… Но в футболе в этом смысле чудес не бывает: где-то недобираешь, а где-то наоборот. Кто в целом провел лучше 30 матчей — тот и чемпион.

— Психологически важно уйти на перерыв лидерами?

— Это просто приятно, но быть лидером важно. Всегда. Да и закончить год дома хочется на хорошей ноте. Потом весенняя часть будет очень серьезная. Надо понимать, что нам еще ехать в гости и к "Локо", "Спартаку", "Краснодару" и "Ахмату". Так что вся борьба еще впереди! Скорее всего, очки будут терять все претенденты на золото. Но победит тот, кто сделает это по минимуму.

"Матч ТВ"
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 17:19
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#11  К.А.  Столица (Сегодня, 19:29)
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online
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«Спартак»
MSergio,
олигарх,что тебе не ноавится?или опять корюшку несвежую нашел?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#10  Volodia379   (Сегодня, 19:17)
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online

Из года в год одна и та же песня! Кто составляет календарь по блату набраны или за взятки а значит это люди из газпрема!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#9  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 18:40)
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Про какой календарь говорит Дубиньо. Если кому и надо жаловаться так Спартаку - игры со 2-го дня на третий 9 или 10 туров. Начало сезона в первых 6-ти турах матчи с Локо. Краснодаром, Зенитом, ЦСКА. Начало второго круга повторение первого. С теми же топ-командами играть в начале весенней части чемпионата. Три года подряд Спартак с Зенитом играет в гостях. ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ, ТАКЖЕ КАК И ДЗЮБА СПРАШИВАЕТ: КАКОЙ М.ДАК СОСТАВЛЯЛ ТАКОЙ КАЛЕНДАРЬ?
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#8  Руслан Гарин  казань (Сегодня, 18:05)
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Болеет за:
«Рубин»
бердыевский автобус всем давно надоел -опять выставит 6 зашитников laughing ...бердыев купил часть рубина(мечта его исполнилась).пора бы думать о другом тренере рубину.
Регистрация: 26.04.2016 [жалоба]
#7  suvirinimas   (Сегодня, 17:59)
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Бездарный Дзюба, пока будет в Зените, Зенит будет в глубокой яме. Он только мешает наладить комбинационную игру. Есть Дзюба-нет игры. Сплошные тупые навесы на Дзюбу и вся игра Зенита.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#6  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 17:58)
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Болеет за:
«Спартак»
а у игрочишки мнение не спрашивали, и спрашивать не будут)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 17:58)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tokio581
Тема пора тащить

Он бы и рад, но наличку в карманах уже не держат.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  MSergio  СПб (Сегодня, 17:53)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: Tokio581
Тема пора тащить

он бы и рад,да шкафчики закрывают хорошо теперь.

ха-ха-ха, как смешно,
куйня с бородой - супер юмор.


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009 [жалоба]
#3  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:41)
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Болеет за:
«Спартак»
товарищчишко smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#2  К.А.  Столица (Сегодня, 17:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tokio581
Тема пора тащить

он бы и рад,да шкафчики закрывают хорошо теперь.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#1  Tokio581   (Сегодня, 17:24)
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«Зенит»
Тема пора тащить
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
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