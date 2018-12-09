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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Артем Дзюба: календарь составлял товарищ с мохито, и его припекло?
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил важность победы в последнем домашнем матче в году и присоединился к критике составителей календаря РПЛ.
— Сегодня "Зенит" сыграет с "Рубином". Последний матч на домашнем стадионе в 2018-м, он же — первый на "Газпром Арене"…
— Я к переименованию отношусь абсолютно нормально. Игра с "Рубином"? Да, конкуренты дышат нам в спину, и не один. Но мы сами себе хозяева, поэтому надо просто выигрывать этот матч, не глядя на соперников. Как и все остальные. Сегодня мы играем дома, а у "Рубина" из-за дисквалификации не будет главной ударной силы — Азмуна. Думаю, его отсутствие — небольшое преимущество для нас.
— "Рубин" сыграет от обороны?
— Приличный "автобус", думаю, поставит. Он ведь больше всех в чемпионате вничью сыграл — 10 матчей. Неприятная в этом смысле команда, которая ради одного очка будет очень серьезно убиваться. Нам же надо будет как-то взломать их оборону. Чем быстрее забьем — тем больше раскроем соперника. В подобных матчах обычно так все и происходит. Очень надеюсь, что нам удастся победить, три очка нужны любой ценой. Тем более "Краснодар" у "Уфы" скорее всего выиграет. "Быки" на своем поле очень легко разбираются с любыми соперниками не из первой пятерки.
— Пару дней назад Луиш Нету удивился, что "Краснодар" пять матчей подряд играет дома. Вы — нет?
— Меня это тоже удивило: одним почему-то переносят матчи, а другим — нет. А тут еще эту фразу услышал: "Когда мы составляли календарь, то было тепло". Ее, конечно, сказочный товарищ произнес. И как, интересно, происходило у него это составление календаря: сидел, пил клубничный мохито, и его припекло немножко? Я не понимаю… Все знают, что "Газпром Арена" — с закрытой крышей. И, например, матч первого круга с «Арсеналом» можно было проводить в Туле, а второй — в декабре — у нас, чтобы там на морозе не мучиться. Качество важно везде и во всем. Это же очень влияет на популяризацию, смотрибельность нашего футбола. И когда люди так безответственно подходят к составлению календаря — это бардак. Это неправильно, с этим нужно что-то делать.
— Такими расстроенными, как после поражения в Туле, игроки "Зенита" в этом сезоне еще не были. Выводы перед "Рубином" сделаны?
— Это было очень болезненное поражение. Хоть мы и дважды отыгрывались, но при счете 2:2 не чувствовалось, что проиграем. Думал, или ничья, или все же маятник качнется в нашу сторону. Но мы пропустили обидный и очень глупый третий гол, раскрылись сильнее и получили четвертый. Хотя сейчас и другие матчи можно вспомнить. Например, когда в Самаре мы, наверное, незаслуженные три очка забрали. Наверное… Но в футболе в этом смысле чудес не бывает: где-то недобираешь, а где-то наоборот. Кто в целом провел лучше 30 матчей — тот и чемпион.
— Психологически важно уйти на перерыв лидерами?
— Это просто приятно, но быть лидером важно. Всегда. Да и закончить год дома хочется на хорошей ноте. Потом весенняя часть будет очень серьезная. Надо понимать, что нам еще ехать в гости и к "Локо", "Спартаку", "Краснодару" и "Ахмату". Так что вся борьба еще впереди! Скорее всего, очки будут терять все претенденты на золото. Но победит тот, кто сделает это по минимуму.
"Матч ТВ"
— Сегодня "Зенит" сыграет с "Рубином". Последний матч на домашнем стадионе в 2018-м, он же — первый на "Газпром Арене"…
— Я к переименованию отношусь абсолютно нормально. Игра с "Рубином"? Да, конкуренты дышат нам в спину, и не один. Но мы сами себе хозяева, поэтому надо просто выигрывать этот матч, не глядя на соперников. Как и все остальные. Сегодня мы играем дома, а у "Рубина" из-за дисквалификации не будет главной ударной силы — Азмуна. Думаю, его отсутствие — небольшое преимущество для нас.
— "Рубин" сыграет от обороны?
— Приличный "автобус", думаю, поставит. Он ведь больше всех в чемпионате вничью сыграл — 10 матчей. Неприятная в этом смысле команда, которая ради одного очка будет очень серьезно убиваться. Нам же надо будет как-то взломать их оборону. Чем быстрее забьем — тем больше раскроем соперника. В подобных матчах обычно так все и происходит. Очень надеюсь, что нам удастся победить, три очка нужны любой ценой. Тем более "Краснодар" у "Уфы" скорее всего выиграет. "Быки" на своем поле очень легко разбираются с любыми соперниками не из первой пятерки.
— Пару дней назад Луиш Нету удивился, что "Краснодар" пять матчей подряд играет дома. Вы — нет?
— Меня это тоже удивило: одним почему-то переносят матчи, а другим — нет. А тут еще эту фразу услышал: "Когда мы составляли календарь, то было тепло". Ее, конечно, сказочный товарищ произнес. И как, интересно, происходило у него это составление календаря: сидел, пил клубничный мохито, и его припекло немножко? Я не понимаю… Все знают, что "Газпром Арена" — с закрытой крышей. И, например, матч первого круга с «Арсеналом» можно было проводить в Туле, а второй — в декабре — у нас, чтобы там на морозе не мучиться. Качество важно везде и во всем. Это же очень влияет на популяризацию, смотрибельность нашего футбола. И когда люди так безответственно подходят к составлению календаря — это бардак. Это неправильно, с этим нужно что-то делать.
— Такими расстроенными, как после поражения в Туле, игроки "Зенита" в этом сезоне еще не были. Выводы перед "Рубином" сделаны?
— Это было очень болезненное поражение. Хоть мы и дважды отыгрывались, но при счете 2:2 не чувствовалось, что проиграем. Думал, или ничья, или все же маятник качнется в нашу сторону. Но мы пропустили обидный и очень глупый третий гол, раскрылись сильнее и получили четвертый. Хотя сейчас и другие матчи можно вспомнить. Например, когда в Самаре мы, наверное, незаслуженные три очка забрали. Наверное… Но в футболе в этом смысле чудес не бывает: где-то недобираешь, а где-то наоборот. Кто в целом провел лучше 30 матчей — тот и чемпион.
— Психологически важно уйти на перерыв лидерами?
— Это просто приятно, но быть лидером важно. Всегда. Да и закончить год дома хочется на хорошей ноте. Потом весенняя часть будет очень серьезная. Надо понимать, что нам еще ехать в гости и к "Локо", "Спартаку", "Краснодару" и "Ахмату". Так что вся борьба еще впереди! Скорее всего, очки будут терять все претенденты на золото. Но победит тот, кто сделает это по минимуму.
"Матч ТВ"
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