Константин Рауш: надеюсь, на новый стадион будет приходить еще больше фанатов (видео)

Защитник "Динамо" Константин Рауш - о матче с "Уралом" (4:0) и строительстве нового стадиона бело-голубых, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.- Запомнить хотелось бы сегодняшнюю игру. Показали, что умеем хорошо играть в футбол, надо так и продолжать.- Нет, я не был готов на 100%, так как после травмы, полученной в матче со сборной Германии, 11 дней почти ничего не делал. Надо было отдохнуть, нельзя было трогать мышцы шеи. Но всё получилось сегодня хорошо, хватило, хоть меня и заменили. Я всю неделю готовился, разговаривал с тренером, потому что ситуация была сложная, команде нужна была победа.- Конечно, все фанаты ждали этого, надеюсь еще больше болельщиков будет приходить на стадион и нас поддерживать, все будет хорошо.- Я уже 2 года не отдыхал, так что очень жду отпуска. Сначала поеду на Мальдивы. На отдыхе люблю теплые страны, там ничего нет, только солнце и море, можно расслабиться. А потом домой. Семью и родных почти год не видел.