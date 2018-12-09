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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Константин Рауш: надеюсь, на новый стадион будет приходить еще больше фанатов (видео)
Защитник "Динамо" Константин Рауш - о матче с "Уралом" (4:0) и строительстве нового стадиона бело-голубых, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
- Что хотелось бы запомнить и забыть по итогам первой части сезона?
- Запомнить хотелось бы сегодняшнюю игру. Показали, что умеем хорошо играть в футбол, надо так и продолжать.
- Как ваше самочувствие после травмы, были ли полностью готовы?
- Нет, я не был готов на 100%, так как после травмы, полученной в матче со сборной Германии, 11 дней почти ничего не делал. Надо было отдохнуть, нельзя было трогать мышцы шеи. Но всё получилось сегодня хорошо, хватило, хоть меня и заменили. Я всю неделю готовился, разговаривал с тренером, потому что ситуация была сложная, команде нужна была победа.
- Весной вы переезжаете на свой новый стадион, это важно для команды?
- Конечно, все фанаты ждали этого, надеюсь еще больше болельщиков будет приходить на стадион и нас поддерживать, все будет хорошо.
- Чувствуется ли усталость половины сезона?
- Я уже 2 года не отдыхал, так что очень жду отпуска. Сначала поеду на Мальдивы. На отдыхе люблю теплые страны, там ничего нет, только солнце и море, можно расслабиться. А потом домой. Семью и родных почти год не видел.
- Что хотелось бы запомнить и забыть по итогам первой части сезона?
- Запомнить хотелось бы сегодняшнюю игру. Показали, что умеем хорошо играть в футбол, надо так и продолжать.
- Как ваше самочувствие после травмы, были ли полностью готовы?
- Нет, я не был готов на 100%, так как после травмы, полученной в матче со сборной Германии, 11 дней почти ничего не делал. Надо было отдохнуть, нельзя было трогать мышцы шеи. Но всё получилось сегодня хорошо, хватило, хоть меня и заменили. Я всю неделю готовился, разговаривал с тренером, потому что ситуация была сложная, команде нужна была победа.
- Весной вы переезжаете на свой новый стадион, это важно для команды?
- Конечно, все фанаты ждали этого, надеюсь еще больше болельщиков будет приходить на стадион и нас поддерживать, все будет хорошо.
- Чувствуется ли усталость половины сезона?
- Я уже 2 года не отдыхал, так что очень жду отпуска. Сначала поеду на Мальдивы. На отдыхе люблю теплые страны, там ничего нет, только солнце и море, можно расслабиться. А потом домой. Семью и родных почти год не видел.
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