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Константин Рауш: надеюсь, на новый стадион будет приходить еще больше фанатов (видео)

Защитник "Динамо" Константин Рауш - о матче с "Уралом" (4:0) и строительстве нового стадиона бело-голубых, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



- Что хотелось бы запомнить и забыть по итогам первой части сезона?

- Запомнить хотелось бы сегодняшнюю игру. Показали, что умеем хорошо играть в футбол, надо так и продолжать.

- Как ваше самочувствие после травмы, были ли полностью готовы?

- Нет, я не был готов на 100%, так как после травмы, полученной в матче со сборной Германии, 11 дней почти ничего не делал. Надо было отдохнуть, нельзя было трогать мышцы шеи. Но всё получилось сегодня хорошо, хватило, хоть меня и заменили. Я всю неделю готовился, разговаривал с тренером, потому что ситуация была сложная, команде нужна была победа.

- Весной вы переезжаете на свой новый стадион, это важно для команды?

- Конечно, все фанаты ждали этого, надеюсь еще больше болельщиков будет приходить на стадион и нас поддерживать, все будет хорошо.

- Чувствуется ли усталость половины сезона?

- Я уже 2 года не отдыхал, так что очень жду отпуска. Сначала поеду на Мальдивы. На отдыхе люблю теплые страны, там ничего нет, только солнце и море, можно расслабиться. А потом домой. Семью и родных почти год не видел.
Теги: Рауш Динамо Урал Rвидео
Сегодня, 17:20
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#2  нетрал   (Сегодня, 18:21)
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online
Болеет за:
«Зенит»
зачем дине стадик? это же голимый пердив!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 17:56)
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Болеет за:
«Спартак»
ага, еще цены повысьте и народ подтянется


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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