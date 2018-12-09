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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Агент: Ташаеву комфортно в "Спартаке", но максимально некомфортно в запасе
Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника Александра Ташаева, рассказал о переходе своего клиента из "Динамо" в "Спартак" летом этого года.
"По Сашке был просто колоссальный интерес. Он провел очень сильный сезон в "Динамо". Я Хохлову очень благодарен. Наверное, во многом благодаря ему Саня провел такой фантастический сезон в составе "Динамо".
Убеждал ли я его перейти в "Спартак"? Мне было ближе, чтобы он перешел в "Спартак". Мы оценивали клубы с разных сторон. Финансовая составляющая не была главной. В "Спартаке" он не получает меньше, чем в Динамо. Он получает больше. Но некоторые клубы, которые хотели Саню параллельно со "Спартаком", предлагали более лучшие условия. Кто? Образный "Локомотив" предлагал больше, скажу честно. Был интерес со стороны "Зенита". Был интерес со стороны ЦСКА, без сумм. Потом ЦСКА со своим интересом пропал.
Для нас в первую очередь важна была заинтересованность. Я точно знал, что Каррера хочет Ташаева. Я знал, как он его видит в команде. Знал, какой он исповедует футбол — схема 4-3-3, которая комфортна Сане. Я согласен, что в итоге Ташаев практически не играл у Карреры, но это уже другой вопрос, почему у него так плохо прошла адаптация. У нас были проблемы с "Динамо", различные судебные иски со стороны клуба, их недопонимание. По Ташаеву в итоге все судебные иски закончились, все три инстанции признали неправоту со стороны "Динамо" и правоту со стороны нас. В плане контрактных обязательств все, что мы должны были "Динамо", мы им заплатили.
Понятное дело, что я буду разговаривать с Кононовым, если я пойму, что он не видит Сашу в основе. Для меня главное, чтобы Саша играл в футбол. Вне зависимости от того, будет ли это в "Спартаке". Если Саша не будет играть, я могу найти предложения об аренде. Но самому Саше комфортно в "Спартаке". Не на скамейке, а в принципе, в команде. Ему максимально некомфортно на скамейке, это его тревожит больше всего.
Сегодняшний Ташаев совсем другой по сравнению с тем Ташаевым, который переходил в "Спартак". Сколько в нем было радости и эмоций — сегодня этого нет. Он максимально старается, для него главное — это играть, в идеале — в "Спартаке". Мы делаем акцент на том, чтобы он играл в "Спартаке". Но если он вдруг в дальнейшем не будет играть в "Спартаке", я буду рассматривать различные варианты", — сказал Агузаров в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Sport24
"По Сашке был просто колоссальный интерес. Он провел очень сильный сезон в "Динамо". Я Хохлову очень благодарен. Наверное, во многом благодаря ему Саня провел такой фантастический сезон в составе "Динамо".
Убеждал ли я его перейти в "Спартак"? Мне было ближе, чтобы он перешел в "Спартак". Мы оценивали клубы с разных сторон. Финансовая составляющая не была главной. В "Спартаке" он не получает меньше, чем в Динамо. Он получает больше. Но некоторые клубы, которые хотели Саню параллельно со "Спартаком", предлагали более лучшие условия. Кто? Образный "Локомотив" предлагал больше, скажу честно. Был интерес со стороны "Зенита". Был интерес со стороны ЦСКА, без сумм. Потом ЦСКА со своим интересом пропал.
Для нас в первую очередь важна была заинтересованность. Я точно знал, что Каррера хочет Ташаева. Я знал, как он его видит в команде. Знал, какой он исповедует футбол — схема 4-3-3, которая комфортна Сане. Я согласен, что в итоге Ташаев практически не играл у Карреры, но это уже другой вопрос, почему у него так плохо прошла адаптация. У нас были проблемы с "Динамо", различные судебные иски со стороны клуба, их недопонимание. По Ташаеву в итоге все судебные иски закончились, все три инстанции признали неправоту со стороны "Динамо" и правоту со стороны нас. В плане контрактных обязательств все, что мы должны были "Динамо", мы им заплатили.
Понятное дело, что я буду разговаривать с Кононовым, если я пойму, что он не видит Сашу в основе. Для меня главное, чтобы Саша играл в футбол. Вне зависимости от того, будет ли это в "Спартаке". Если Саша не будет играть, я могу найти предложения об аренде. Но самому Саше комфортно в "Спартаке". Не на скамейке, а в принципе, в команде. Ему максимально некомфортно на скамейке, это его тревожит больше всего.
Сегодняшний Ташаев совсем другой по сравнению с тем Ташаевым, который переходил в "Спартак". Сколько в нем было радости и эмоций — сегодня этого нет. Он максимально старается, для него главное — это играть, в идеале — в "Спартаке". Мы делаем акцент на том, чтобы он играл в "Спартаке". Но если он вдруг в дальнейшем не будет играть в "Спартаке", я буду рассматривать различные варианты", — сказал Агузаров в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Sport24
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