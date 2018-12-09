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Агент: Ташаеву комфортно в "Спартаке", но максимально некомфортно в запасе

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника Александра Ташаева, рассказал о переходе своего клиента из "Динамо" в "Спартак" летом этого года.

"По Сашке был просто колоссальный интерес. Он провел очень сильный сезон в "Динамо". Я Хохлову очень благодарен. Наверное, во многом благодаря ему Саня провел такой фантастический сезон в составе "Динамо".

Убеждал ли я его перейти в "Спартак"? Мне было ближе, чтобы он перешел в "Спартак". Мы оценивали клубы с разных сторон. Финансовая составляющая не была главной. В "Спартаке" он не получает меньше, чем в Динамо. Он получает больше. Но некоторые клубы, которые хотели Саню параллельно со "Спартаком", предлагали более лучшие условия. Кто? Образный "Локомотив" предлагал больше, скажу честно. Был интерес со стороны "Зенита". Был интерес со стороны ЦСКА, без сумм. Потом ЦСКА со своим интересом пропал.

Для нас в первую очередь важна была заинтересованность. Я точно знал, что Каррера хочет Ташаева. Я знал, как он его видит в команде. Знал, какой он исповедует футбол — схема 4-3-3, которая комфортна Сане. Я согласен, что в итоге Ташаев практически не играл у Карреры, но это уже другой вопрос, почему у него так плохо прошла адаптация. У нас были проблемы с "Динамо", различные судебные иски со стороны клуба, их недопонимание. По Ташаеву в итоге все судебные иски закончились, все три инстанции признали неправоту со стороны "Динамо" и правоту со стороны нас. В плане контрактных обязательств все, что мы должны были "Динамо", мы им заплатили.

Понятное дело, что я буду разговаривать с Кононовым, если я пойму, что он не видит Сашу в основе. Для меня главное, чтобы Саша играл в футбол. Вне зависимости от того, будет ли это в "Спартаке". Если Саша не будет играть, я могу найти предложения об аренде. Но самому Саше комфортно в "Спартаке". Не на скамейке, а в принципе, в команде. Ему максимально некомфортно на скамейке, это его тревожит больше всего.

Сегодняшний Ташаев совсем другой по сравнению с тем Ташаевым, который переходил в "Спартак". Сколько в нем было радости и эмоций — сегодня этого нет. Он максимально старается, для него главное — это играть, в идеале — в "Спартаке". Мы делаем акцент на том, чтобы он играл в "Спартаке". Но если он вдруг в дальнейшем не будет играть в "Спартаке", я буду рассматривать различные варианты", — сказал Агузаров в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Sport24
Теги: Ташаев Спартак
Сегодня, 17:46
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#5  Volodia379   (Сегодня, 19:21)
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Послушал агента который на нем сделал деньги а себе может сломать карьеру!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#4  GS  Москва (Сегодня, 18:39)
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Ташаев хорощо смотрелся при быстрых контратаках в Динамо, а при медленном развитии позиционной атаки при Каррере-Рианчо в защиту упирался и ничего сделать не мог.

Если Кононов наладит быструю организацию игры ЦПЗ, м.б. и заиграет. Или ему на атакующего ЛКЗ переучиваться вместо ДК. Посмотрим, что Кононов придумает.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 18:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Поменял шило на мыло.Объективно новый бегунок аля Ионов,поэтому добиться чего то в большом клубе ему будет сложно.да и выбор странный-перейти в клуб который медали видит редко,а в Европе дальше квалификации проходит еще реже.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 18:25)
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Болеет за:
«Сибирь»
А Кононов что должен и с агентом Азаровым беседовать? Думаю агенты игроков общение могут вести с административным работником клуба. Ген директором, президентом и т. Д. Тренер диалог с игроком будет иметь, так как расскажет свое видение и философию использования конкретного игрока на поле. Агенту этого не понять. Да и агентов куча и если каждый захочет выяснять отношения с тренером, то времени на творчество не останется.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Да всё и с ним и с тобой понятно.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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