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"Зенит" - "Рубин": Артем Дзюба пропустит матч

"Зенит" и "Рубин" озвучили составы на матч 17-го тура РПЛ.

"Зенит": Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Паредес, Эрнани, Кузяев, Ерохин, Мак, Шатов, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Гойло, Терентьев, Мевля, Чернов, Маммана, Набиуллин, Смольников, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.

"Рубин": Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Камболов, Абдуллин, Могилевец, Байрамян, Сагитов.

Запасные: Коновалов, Джанаев, Акмурзин, Степанов, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров, Сапрунов.
Теги: Зенит Рубин
Сегодня, 17:58
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(1)
#22  Aseev Valeri  - (Сегодня, 19:12)
  • -1
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online
Болеет за:
«Реал»
Зенит проиграет....Семак не тренер.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#21  vertel  латвия (Сегодня, 18:50)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Уже продолжительный период, что Дзюба на поле, что нет- одно и то же. А Шатов сегодня будет зажигать? Иначе, чем объяснить его появление,- если только последняя для него возможность показать себя, если нет, то в клуб по его способностям. А так, даже в этом стартовом составе- четверо лишних.

P.S. И очень радостно, что для кого-то Витцель тоже лучший легионер после Халка. Значит не все слушают Г.Орлова, первым запустившим тупую фразу, что Витцель тормозит атаку.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#20  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:42)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
vermis_64,
Витсель был одним из лучших легов нашего чемпа,а недооценка его была из-за того,что у него другие функции на поле в отличии от напов,он был системообразующим игроком при борьбе в центре,контроле мяча и развития атак.С его уходом Луческу и провалился во втором круге,что и говорить игрока его объема и класса в команде просто нет.Собственно в чемпе России сильных легов и не осталось.Середняки,шлак и старички аля Иванович-Фарфан-Чорлука подавшиеся за большим баблом перед завершением карьеры.


Ну, мне нечего прибавить!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#19  AnK.   (Сегодня, 18:40)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
От отсутствия Дзюбы "Зенит" ничего не потеряет.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#18  Городовой  Россия (Сегодня, 18:37)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
vermis_64,
Витсель был одним из лучших легов нашего чемпа,а недооценка его была из-за того,что у него другие функции на поле в отличии от напов,он был системообразующим игроком при борьбе в центре,контроле мяча и развитии атак.Многие так называемые эксперты говорили что его уход не потеря.С его уходом Луческу и провалился во втором круге,что и говорить игрока его объема и класса в команде просто нет.Собственно в чемпе России сильных легов и не осталось.Середняки,шлак и старички аля Иванович-Фарфан-Чорлука подавшиеся за большим баблом перед завершением карьеры.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#17  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 18:31)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Артем Дзюба пропустит матч

Наконец-то!
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#16  utekay  Россия (Сегодня, 18:30)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Аксель играл не броско, но центр выжигал нахрен

Профи, нет базара...даже близко не стоял никто


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#15  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:29)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: vermis_64
Дзюбе нужен Халк. И по Витселю я скучаю.

после этих красавцев ни одного приличного лега confused Паредес переоценён




Блин! Аксель играл не броско, но центр выжигал нахрен. И вола на поле не ипал. Печаль.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#14  utekay  Россия (Сегодня, 18:27)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Дзюбе нужен Халк. И по Витселю я скучаю.

после этих красавцев ни одного приличного лега confused Паредес переоценён


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#13  Freddy   (Сегодня, 18:26)
  • -3
  •  (7)

в договорняке можно и без дзюбы,будет интересно посмотреть как учкудук будет отрабатывать конверты
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#12  Сибирячок   (Сегодня, 18:26)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже Смольников на банке. Какая жаль..

Если б Шатов Смол, Заба и Зюба были на поле, то смело можно ставить на Рубин. А так у Семака шанс. Кто ему подсказал?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:24)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Цитата: junga
Все уже привыкли к игре в столба, а так хоть что то новенькое увидим в атаке

Цитата: junga
Все уже привыкли к игре в столба, а так хоть что то новенькое увидим в атаке

Наконец-то в Зените появились адекватные болельщики, которые видят корень всех проблем Зенита. Дзюба-это тормоз комбинационной игры любой команды.


Дзюбе нужен Халк. И по Витселю я скучаю.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 18:24)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль, с этими деревьями Забой и Зюбой у Рубина было бы больше шансов.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  suvirinimas   (Сегодня, 18:23)
  • -1
  •  (3)

Цитата: junga
Все уже привыкли к игре в столба, а так хоть что то новенькое увидим в атаке

Цитата: junga
Все уже привыкли к игре в столба, а так хоть что то новенькое увидим в атаке

Наконец-то в Зените появились адекватные болельщики, которые видят корень всех проблем Зенита. Дзюба-это тормоз комбинационной игры любой команды.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#8  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:20)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Очередной ребус о т Семака. Окуеют не только болелы но и соперники.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#7  junga  Сочи (Сегодня, 18:20)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Все уже привыкли к игре в столба, а так хоть что то новенькое увидим в атаке


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 18:20)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шатов в основе...поглядим


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 18:10)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Еще лучше,а то пешком бы ходил по полю
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#4  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 18:10)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Заболотный.... чемодан-вокзал
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#3  К.А.  Столица (Сегодня, 18:08)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
заболотный тоже пропускает?выиграть хотят что ли? flushed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#2  suvirinimas   (Сегодня, 18:03)
  • +3
  •  (7)

Этот состав вместе с Семаком, за исключением Лунева и Паредеса, пора отправлять в отставку.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#1  pivo69  Германия (Сегодня, 18:01)
  • 0
  •  (10)
online

Артем Дзюба пропустит матч
Жаль,теперь у Зенита появились
хорошие шансы на победу...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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