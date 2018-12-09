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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Президент "Урала": как детскому тренеру прожить на 12 тысяч? Мы потеряли уважение к этой профессии (3)
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Владимир Пильгуй: "Динамо" доказало, что может побеждать и претендовать на место в середине турнирной таблицы (2)
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Дмитрий Парфенов не стал связывать поражение от "Динамо" с матчем против "Спартака" в Кубке (1)
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"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью (27)
"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью (27)
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Глава Федерации футбола Афганистана отстранен от должности из-за домогательств в отношении футболисток сборной
Глава Федерации футбола Афганистана отстранен от должности из-за домогательств в отношении футболисток сборной
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Карасев - красавец и отлично отработал. Карпин неправ, а истерика "Ростова" абсолютно неуместна (15)
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Маурицио Сарри: очень рад победе, обыграть "Манчестер Сити" или Хосепа Гвардиолу не очень просто
Маурицио Сарри: очень рад победе, обыграть "Манчестер Сити" или Хосепа Гвардиолу не очень просто
09:07
Пресс-атташе "Анжи" объяснил причину забега болельщиков с трибун во время матча со "Спартаком" (1)
Пресс-атташе "Анжи" объяснил причину забега болельщиков с трибун во время матча со "Спартаком" (1)
"Зенит" - "Рубин": Артем Дзюба пропустит матч
"Зенит" и "Рубин" озвучили составы на матч 17-го тура РПЛ.
"Зенит": Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Паредес, Эрнани, Кузяев, Ерохин, Мак, Шатов, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Гойло, Терентьев, Мевля, Чернов, Маммана, Набиуллин, Смольников, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.
"Рубин": Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Камболов, Абдуллин, Могилевец, Байрамян, Сагитов.
Запасные: Коновалов, Джанаев, Акмурзин, Степанов, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров, Сапрунов.
"Зенит": Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Паредес, Эрнани, Кузяев, Ерохин, Мак, Шатов, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Гойло, Терентьев, Мевля, Чернов, Маммана, Набиуллин, Смольников, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.
"Рубин": Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Камболов, Абдуллин, Могилевец, Байрамян, Сагитов.
Запасные: Коновалов, Джанаев, Акмурзин, Степанов, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров, Сапрунов.
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