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"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью

В матче 17-го тура чемпионата России "Краснодар" дома сыграл вничью с "Уфой".

Чемпионат России

17 тур

"Краснодар" – "Уфа" 1:1

Голы: Игнатьев, 26 - Тилл, 14

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Спаич, Петров, Стоцкий (Рамирес, 69), Газинский, Перейра, Куэва (Сулейманов, 69) Классон (Уткин, 84), Вандерсон, Игнатьев

"Уфа": Беленов, Аликин, Круговой, Пуцко, Неделчяру, Карп (Пауревич, 73), Живоглядов, Салатич, Тилл, Игбун, Кротов (Бизяк, 46)

Предупреждения: Спаич, 51, Бизяк, 63, Карп, 66, Салатич, 86
Теги: Краснодар Уфа
Сегодня, 18:26
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27
(3)
#27  KARASS   (Сегодня, 18:51)
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: Александр Мишу
Скорее Уфа потеряла два очка, чем Краснодар со своей суетливой беготней и с предвзятым судейством в пользу хозяев.

вам скоро по 5 пеналей выдавать будут за игру а вы про судейство толкуете стыдно граждане народные -СТЫДНО таких как Анжи пора научиться самим обыгрывать wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#26  СуперШтангист   (Сегодня, 18:49)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: vermis_64
Цитата: СуперШтангист
Цитата: patriot
Цитата: Александр Мишу
Скорее Уфа потеряла два очка, чем Краснодар со своей суетливой беготней и с предвзятым судейством в пользу хозяев.

а ещё с двумя штангами и владением мячом 75-25

просто непруха

Суперштанги суперза супермой суперпрогноз суперсыграли.



Хоть ты и чудак, Но СУПЕР! smile

СуперЯ суперзнаю, суперчто суперты суперимел суперпод супер"чудаком".
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#25  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:46)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Цитата: patriot
Цитата: Александр Мишу
Скорее Уфа потеряла два очка, чем Краснодар со своей суетливой беготней и с предвзятым судейством в пользу хозяев.

а ещё с двумя штангами и владением мячом 75-25

просто непруха

Суперштанги суперза супермой суперпрогноз суперсыграли.



Хоть ты и чудак, Но СУПЕР! smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#24  СуперШтангист   (Сегодня, 18:43)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: patriot
Цитата: Александр Мишу
Скорее Уфа потеряла два очка, чем Краснодар со своей суетливой беготней и с предвзятым судейством в пользу хозяев.

а ещё с двумя штангами и владением мячом 75-25

просто непруха

Суперштанги суперза супермой суперпрогноз суперсыграли.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#23  serega_user  serega_user (Сегодня, 18:42)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
Ну назови тогда тех троих, кому есть что делать? Краснодар ближе всех по игре заслуживает играть в ЛЧ.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#22  GS  Москва (Сегодня, 18:42)
  • 0
  •  (4)

imaginary,
Автобусники и 3 очка могли увезти, свои моменты высидели.
Но 2 таких штрафных прощать, как ваши на последних минутах, нельзя.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#21  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 18:41)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Александр Мишу
Скорее Уфа потеряла два очка, чем Краснодар со своей суетливой беготней и с предвзятым судейством в пользу хозяев.

а ещё с двумя штангами и владением мячом 75-25

просто непруха


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!"
(С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#20  xxd   (Сегодня, 18:40)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: imaginary
бывает, что поделать, иногда автобусы увозят своё очко

но уфа - тошная помойка, беленов начал тянуть время уже на 20 минуте, надеюсь повторят судьбу амкара
выезжают за счёт игбуна

Слай вообще красава..чем то Думбия нашего напоминает..носорог еще тот..Уфа не его уровень команда.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#19  imaginary   (Сегодня, 18:37)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
бывает, что поделать, иногда автобусы увозят своё очко

но уфа - тошная помойка, беленов начал тянуть время уже на 20 минуте, надеюсь повторят судьбу амкара
выезжают за счёт игбуна
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#18  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 18:36)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Скорее Уфа потеряла два очка, чем Краснодар со своей суетливой беготней и с предвзятым судейством в пользу хозяев.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#17  KARASS   (Сегодня, 18:35)
  • -4
  •  (10)
online

ничья в пользу народных и Зенита ни есть хорошо
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#16  pivo69  Германия (Сегодня, 18:35)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Медведь Русский
обидно. игра была в руках Краснодара. а так приследователей подпустили. Краснодар должен напрямую попадать в ЛЧ по итогам сезона

Я тоже считаю,что Краснодару уже пора попробовать
себя с ЛЧ.Но.глянем в этом сезоне на ваши успехи
в ЛЕ.Пока не понятно созрел ли клуб для
серьёзных турниров,имеются серьёзные сомнения.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#15  лад  USSR (Сегодня, 18:31)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар не дожал. Ничья - хороший результат.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#14  СуперШтангист   (Сегодня, 18:31)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Суперперспективные супервоспитанники СуперУфы суперожидаемо суперсыграли супервничью.


Цитата: metis
Кто бы мог подумать!

СуперЯ, суперконечно суперже.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#13  нетрал   (Сегодня, 18:31)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
А где восторги по поводу нашего брата, Сулейманова?

брата?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#12  andrews74  Ухта (Сегодня, 18:31)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ничья больше на руку Зениту, хотя и Спартак в случае победы над Краснодаром весной может максимально приблизиться к тройке. Продолжение будет интересным.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#11  DpEiAgD   (Сегодня, 18:30)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Неплохо...
Регистрация: 10.05.2018 [жалоба]
#10  СуперШтангист   (Сегодня, 18:30)
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
А где восторги по поводу нашего брата, Сулейманова?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#9  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:30)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой хороший результат! Он греет мне душу.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#8  нетрал   (Сегодня, 18:30)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
для нас заебок ....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#7  Медведь Русский   (Сегодня, 18:29)
  • -1
  •  (7)
online

обидно. игра была в руках Краснодара. а так приследователей подпустили. Краснодар должен напрямую попадать в ЛЧ по итогам сезона
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#6  Бриг   (Сегодня, 18:29)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Сами себе по привычке проблемы создали в первом тайме, а решили на 50%..Уфа при Кириченко другая,землю грызёт...Недооценили, да и Беленов сегодня красавец...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 18:29)
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот и славно, трам-пам-пам blush


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Freddy   (Сегодня, 18:28)
  • -2
  •  (12)

Краснодар еще долго будет в вечных претендентах,не куй им делать в ЛЧ
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  metis  Riga (Сегодня, 18:28)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Кто бы мог подумать!


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#2  junga  Сочи (Сегодня, 18:27)
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Что ж, отличный результат, уходим на перерыв в лидерах, спасибо Уфа


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:26)
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и заебца
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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