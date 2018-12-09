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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Парфенов не стал связывать поражение от "Динамо" с матчем против "Спартака" в Кубке
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов взял на себя вину за поражение команды в матче 17-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:4).
– Оцените игру Бикфалви и всей команды в последний месяц. И в этом сезоне?
– Он еще продолжается.
– В той части, которая сыграна.
– Вы хотите, чтобы я для вас на час устроил конференцию? Мы спокойно игру проанализируем, подведем итоги. Результат по счету. Настраивались на другое. Это моя вина. Может, я чего-то не донес игрокам.
– Что вы сказали команде в перерыве? В первом тайме игра не шла, во втором тайме ситуация не сильно изменилась.
– Что значит, шла или не шла? Счет – 0:2, конечно игра не идет. "Динамо" хорошо сыграло на контратаках, на наших ошибках. Что хотел перестроить в перерыве? Хотел сравнять счет.
– В прошлом матче играл Ароян, а в этом Балажиц. Показалось, что эта перестановка привела к поражению.
– Когда команда проигрывает, виноват тренер. Беру вину на себя. А Ароян или не Ароян – вы же не знаете многих деталей. Сколько он матчей сыграл, какое у него состояние. Мы находимся внутри, смотрим и принимаем решения, за которые я отвечаю.
– Повлияло ли то, что четыре дня назад "Урал" играл в Кубке России? (Против "Спартака" - 1:1. - Прим.)
– Нет. Для нормального, здорового, молодого футболиста, а для меня все молодые, было достаточно времени, чтобы восстановиться.
"Спорт-Экспресс"
– Оцените игру Бикфалви и всей команды в последний месяц. И в этом сезоне?
– Он еще продолжается.
– В той части, которая сыграна.
– Вы хотите, чтобы я для вас на час устроил конференцию? Мы спокойно игру проанализируем, подведем итоги. Результат по счету. Настраивались на другое. Это моя вина. Может, я чего-то не донес игрокам.
– Что вы сказали команде в перерыве? В первом тайме игра не шла, во втором тайме ситуация не сильно изменилась.
– Что значит, шла или не шла? Счет – 0:2, конечно игра не идет. "Динамо" хорошо сыграло на контратаках, на наших ошибках. Что хотел перестроить в перерыве? Хотел сравнять счет.
– В прошлом матче играл Ароян, а в этом Балажиц. Показалось, что эта перестановка привела к поражению.
– Когда команда проигрывает, виноват тренер. Беру вину на себя. А Ароян или не Ароян – вы же не знаете многих деталей. Сколько он матчей сыграл, какое у него состояние. Мы находимся внутри, смотрим и принимаем решения, за которые я отвечаю.
– Повлияло ли то, что четыре дня назад "Урал" играл в Кубке России? (Против "Спартака" - 1:1. - Прим.)
– Нет. Для нормального, здорового, молодого футболиста, а для меня все молодые, было достаточно времени, чтобы восстановиться.
"Спорт-Экспресс"
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