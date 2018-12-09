Дмитрий Парфенов не стал связывать поражение от "Динамо" с матчем против "Спартака" в Кубке

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов взял на себя вину за поражение команды в матче 17-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:4).– Он еще продолжается.– Вы хотите, чтобы я для вас на час устроил конференцию? Мы спокойно игру проанализируем, подведем итоги. Результат по счету. Настраивались на другое. Это моя вина. Может, я чего-то не донес игрокам.– Что значит, шла или не шла? Счет – 0:2, конечно игра не идет. "Динамо" хорошо сыграло на контратаках, на наших ошибках. Что хотел перестроить в перерыве? Хотел сравнять счет.– Когда команда проигрывает, виноват тренер. Беру вину на себя. А Ароян или не Ароян – вы же не знаете многих деталей. Сколько он матчей сыграл, какое у него состояние. Мы находимся внутри, смотрим и принимаем решения, за которые я отвечаю.– Нет. Для нормального, здорового, молодого футболиста, а для меня все молодые, было достаточно времени, чтобы восстановиться.