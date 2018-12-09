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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пильгуй: "Динамо" доказало, что может побеждать и претендовать на место в середине турнирной таблицы
Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 17-го тура Премьер-Лиги против "Урала" (4:0).
- Об игре:
Хороший матч! Пожалуй, лучший в исполнении команды из тех, что я видел в уходящем году. "Динамо" оставило очень приятное впечатление, и я не могу сказать, что "Урал" выглядел очень слабо, нет, гости смотрелись прилично. Просто сегодня динамовцы забили очень классные мячи, которые стали не следствием ошибок "Урала", а следствием работы и индивидуального мастерства футболистов "Динамо".
Почему москвичи не играют так куда чаще - тяжело сказать, я не могу это никак объяснить. Возможно, "Динамо" лучше играет против команд с верхней части таблицы, против таких хороших команд как "Урал". А вот проблемы возникают против заведомо слабых коллективов, примеры матчей с "Анжи" и "Енисеем" эту мысль подтверждают. С "Рубином" играли на результат и своего добились, хоть и в самой концовке. А сегодня соперник начисто был переигран.
Важно, что команда уходит на длительные каникулы после такой победы, которая, очевидно, поднимет настроение игрокам. Хотя, каникулы такие долгие, что настрой от этой победы вряд ли к их окончанию сохранится (улыбается). Кроме того, наверняка будут какие-то изменения в составе... поэтому не стоит рассчитывать на то, что победа над "Уралом" внесёт какие-то изменения, но ребята доказали, что играть они умеют, добиваться результата могут, и все скептики в этом могли сегодня убедиться.
- О будущем в "Динамо" Дмитрия Хохлова:
Эти решения принимаю не я, но если какие-то планы по отставке Хохлова и были, думаю, после сегодняшнего аргументов к этому решению не будет. Если бы год закончили негативным результатом, то да, аргументы бы были, но теперь его нет. А чем ещё можно аргументировать потенциальную отставку... зоной стыковых матчей? Ну, турнирная таблица сейчас не носит же окончательный характер, и в целом нужно учитывать и игру, которую показывает команда. И если сегодняшний матч брать не по счёту, а по игре, то "Динамо" доказало, что может побеждать и претендовать на место в середине турнирной таблице.
- Лучший игрок матча "Динамо" - "Урал":
Назову всё-таки Жоаозиньо, его забитый мяч... ну просто красавец! Он раскрепостил команду, это был переломный момент встречи, а сам Жоаозиньо был очень настроен на матч. Евгений Луценко тоже забил очень хороший мяч, бесспорно, но, всё-таки, в этой игре я отдаю предпочтение Жоаозиньо.
- Об игре:
Хороший матч! Пожалуй, лучший в исполнении команды из тех, что я видел в уходящем году. "Динамо" оставило очень приятное впечатление, и я не могу сказать, что "Урал" выглядел очень слабо, нет, гости смотрелись прилично. Просто сегодня динамовцы забили очень классные мячи, которые стали не следствием ошибок "Урала", а следствием работы и индивидуального мастерства футболистов "Динамо".
Почему москвичи не играют так куда чаще - тяжело сказать, я не могу это никак объяснить. Возможно, "Динамо" лучше играет против команд с верхней части таблицы, против таких хороших команд как "Урал". А вот проблемы возникают против заведомо слабых коллективов, примеры матчей с "Анжи" и "Енисеем" эту мысль подтверждают. С "Рубином" играли на результат и своего добились, хоть и в самой концовке. А сегодня соперник начисто был переигран.
Важно, что команда уходит на длительные каникулы после такой победы, которая, очевидно, поднимет настроение игрокам. Хотя, каникулы такие долгие, что настрой от этой победы вряд ли к их окончанию сохранится (улыбается). Кроме того, наверняка будут какие-то изменения в составе... поэтому не стоит рассчитывать на то, что победа над "Уралом" внесёт какие-то изменения, но ребята доказали, что играть они умеют, добиваться результата могут, и все скептики в этом могли сегодня убедиться.
- О будущем в "Динамо" Дмитрия Хохлова:
Эти решения принимаю не я, но если какие-то планы по отставке Хохлова и были, думаю, после сегодняшнего аргументов к этому решению не будет. Если бы год закончили негативным результатом, то да, аргументы бы были, но теперь его нет. А чем ещё можно аргументировать потенциальную отставку... зоной стыковых матчей? Ну, турнирная таблица сейчас не носит же окончательный характер, и в целом нужно учитывать и игру, которую показывает команда. И если сегодняшний матч брать не по счёту, а по игре, то "Динамо" доказало, что может побеждать и претендовать на место в середине турнирной таблице.
- Лучший игрок матча "Динамо" - "Урал":
Назову всё-таки Жоаозиньо, его забитый мяч... ну просто красавец! Он раскрепостил команду, это был переломный момент встречи, а сам Жоаозиньо был очень настроен на матч. Евгений Луценко тоже забил очень хороший мяч, бесспорно, но, всё-таки, в этой игре я отдаю предпочтение Жоаозиньо.
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