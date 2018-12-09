Владимир Пильгуй: "Динамо" доказало, что может побеждать и претендовать на место в середине турнирной таблицы

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервьюпрокомментировал игру своей экс-команды в матче 17-го тура Премьер-Лиги против "Урала" (4:0).Хороший матч! Пожалуй, лучший в исполнении команды из тех, что я видел в уходящем году. "Динамо" оставило очень приятное впечатление, и я не могу сказать, что "Урал" выглядел очень слабо, нет, гости смотрелись прилично. Просто сегодня динамовцы забили очень классные мячи, которые стали не следствием ошибок "Урала", а следствием работы и индивидуального мастерства футболистов "Динамо".Почему москвичи не играют так куда чаще - тяжело сказать, я не могу это никак объяснить. Возможно, "Динамо" лучше играет против команд с верхней части таблицы, против таких хороших команд как "Урал". А вот проблемы возникают против заведомо слабых коллективов, примеры матчей с "Анжи" и "Енисеем" эту мысль подтверждают. С "Рубином" играли на результат и своего добились, хоть и в самой концовке. А сегодня соперник начисто был переигран.Важно, что команда уходит на длительные каникулы после такой победы, которая, очевидно, поднимет настроение игрокам. Хотя, каникулы такие долгие, что настрой от этой победы вряд ли к их окончанию сохранится (улыбается). Кроме того, наверняка будут какие-то изменения в составе... поэтому не стоит рассчитывать на то, что победа над "Уралом" внесёт какие-то изменения, но ребята доказали, что играть они умеют, добиваться результата могут, и все скептики в этом могли сегодня убедиться.Эти решения принимаю не я, но если какие-то планы по отставке Хохлова и были, думаю, после сегодняшнего аргументов к этому решению не будет. Если бы год закончили негативным результатом, то да, аргументы бы были, но теперь его нет. А чем ещё можно аргументировать потенциальную отставку... зоной стыковых матчей? Ну, турнирная таблица сейчас не носит же окончательный характер, и в целом нужно учитывать и игру, которую показывает команда. И если сегодняшний матч брать не по счёту, а по игре, то "Динамо" доказало, что может побеждать и претендовать на место в середине турнирной таблице.Назову всё-таки Жоаозиньо, его забитый мяч... ну просто красавец! Он раскрепостил команду, это был переломный момент встречи, а сам Жоаозиньо был очень настроен на матч. Евгений Луценко тоже забил очень хороший мяч, бесспорно, но, всё-таки, в этой игре я отдаю предпочтение Жоаозиньо.