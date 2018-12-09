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Президент "Урала": как детскому тренеру прожить на 12 тысяч? Мы потеряли уважение к этой профессии

Президент "Урала" Григорий Иванов уверен: проблему детских футбольных тренеров нужно решать на государственном уровне.

– Понимаете, в первую очередь надо решить проблему с детскими тренерами, – подчеркнул Иванов. – Вернуть уважение и любовь к этой профессии. Да, в Москве и в Краснодаре им уже платят неплохие деньги. Мы тоже у себя платим, но нельзя сказать, что на такие суммы им можно шиковать. У нас пять институтов, которые готовят специалистов в области спорта. Но в профессию потом никто не идет, лишь единицы.

– Из-за небольших зарплат?

– Судите сами. Молодому парню нужно после института создавать семью, а у него зарплата – 10, 12 тысяч, ну, может, 18… Как ему быть? Вот они и идут в другие сферы. А ведь много талантливых ребят, которые учатся, хотят работать в футболе. Реально много. Но сталкиваются с бытовыми проблемами. Ему жена или девушка задает резонный вопрос: "Ну ты чего? А как мы жить будем?" Сразу предъявляют претензии.

Я хорошо помню те времена, когда детский тренер для ребят был как второй отец. Он и хвалил, и спросить с тебя мог строго. И его все уважали! А сейчас смотришь, в некоторых секциях родители могут тренера послать куда подальше или диктовать ему, кто должен выходить в составе. Как так?

– Печально.

– Да…Мы потеряли уважение к этой профессии. А ведь детский тренер должен влюбить ребенка в футбол! А то у нас многие просто сидят на тренировке, смотрят на часы. Так, для галочки работают, чтобы только деньги получить и все. Вот и получается, что сегодня дети футболом занимаются, завтра идут на танцы, послезавтра на самбо, а потом вообще на балалайке играют. Ребенку же нужен педагог, который заразит его футболом на долгие годы! И необходимо поднимать зарплаты тренерам.

– Каким образом?

– Эту проблему нужно поднимать на государственном уровне.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Урал Иванов
Сегодня, 18:51
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(1)
#3  Яamon   (Сегодня, 19:21)
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Болеет за:
«Локомотив»
смотри-ка, рассуждает мастер слива. об уважении каком-то там заикается
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 19:06)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как тебе сегодняшний матч, Иванов? Уважение потерял?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 18:55)
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online
Болеет за:
«Терек»
Мы потеряли уважение к этой профессии. А ведь детский тренер должен влюбить ребенка в футбол!

Просто дебильнейший ответ.
Мы, это кто? Кто миллионы отмывает, как Иванов? Или кто миллионы получает?

По второй фразе видно, что просто дебил. Какой на*** детский тренер? Ребёнок сам должен влюбиться в футбол, а не тренер должен "учить" этому. Пока подобные "рукожоповодители" будут в футболе, никаких побед в ЛЧ у российских клубов не будет.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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