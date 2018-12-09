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Мурад Мусаев: разочарован результатом

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч ТВ" подвел итоги матча "Уфой" (1:1).

"Разочарован результатом. Мы могли забить больше. Получился сложный матч, с "Уфой" каждой команде играть тяжело. Это очень мощная команда она хорошо готова физически. Мы имели ряд отличных шансов, чтобы забить, но не реализовали их. Я недоволен тем, как мы пропустили, эти моменты нужно убирать", - сказал Мусаев.
Теги: Мусаев Краснодар Уфа
Сегодня, 19:07
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#1  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 19:26)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
а не надо Стоцкого ставить вместо Рамиреса, с его фланга и прилетело...


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"Вам душу русскую понять
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(С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
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