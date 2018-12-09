Мурад Мусаев: разочарован результатом

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч ТВ" подвел итоги матча "Уфой" (1:1)."Разочарован результатом. Мы могли забить больше. Получился сложный матч, с "Уфой" каждой команде играть тяжело. Это очень мощная команда она хорошо готова физически. Мы имели ряд отличных шансов, чтобы забить, но не реализовали их. Я недоволен тем, как мы пропустили, эти моменты нужно убирать", - сказал Мусаев.