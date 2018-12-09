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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Мурад Мусаев: разочарован результатом
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч ТВ" подвел итоги матча "Уфой" (1:1).
"Разочарован результатом. Мы могли забить больше. Получился сложный матч, с "Уфой" каждой команде играть тяжело. Это очень мощная команда она хорошо готова физически. Мы имели ряд отличных шансов, чтобы забить, но не реализовали их. Я недоволен тем, как мы пропустили, эти моменты нужно убирать", - сказал Мусаев.
"Разочарован результатом. Мы могли забить больше. Получился сложный матч, с "Уфой" каждой команде играть тяжело. Это очень мощная команда она хорошо готова физически. Мы имели ряд отличных шансов, чтобы забить, но не реализовали их. Я недоволен тем, как мы пропустили, эти моменты нужно убирать", - сказал Мусаев.
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