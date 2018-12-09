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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Дмитрий Кириченко: судейство было немного домашним
И.о. главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после ничьей против "Краснодара" (1:1) в матче 17 тура премьер-лиги прокомментировал судейство, а также отметил, что ни одной команде не бывает просто во встречах с "быками".
- Понятно, что ход игры был таким, как мы предполагали, потому что дома "Краснодар" играет в более атакующий футбол, - отметил Кириченко. - У соперника не было чистого опорного, который обычно играет, - Каборе. Поэтому ожидали такую игру. Где-то нам не хватил в контратаках, где-то хладнокровия, мастерства.
Пропускали достаточно опасные атаки, "Краснодар" хорошо насыщает штрафную площадь. Ничьей доволен, это тяжелый результат здесь. Но не помню, чтобы в Краснодаре кому-то было просто играть. Даже "Севилье". Грубость? Нет, обычные стыки, борьба. Понятно, где-то сил меньше становятся, где-то не успевают игроки. Была битва за результат, никто не хотел уступать.
- У вас были какие-то ключевые претензии к арбитру?
- Ключевых не было. Понятно, очень много атаковал "Краснодар"... Судейство обсуждать не хочу. Возможно, оно было немного домашним.
- Задачи на остаток сезона? Планируют ли с вами подписать полноценный контракт?
- Подписание планируется, я разговаривал с Газизовым. Задачи понятны. Мы должны выйти из зоны стыковых матчей. Предстоит долгая работа на сборах, необходимо усиление. Сборы? Два на Кипре, один - в Испании. Все давно уже было запланировано.
"Спорт-Экспресс"
- Понятно, что ход игры был таким, как мы предполагали, потому что дома "Краснодар" играет в более атакующий футбол, - отметил Кириченко. - У соперника не было чистого опорного, который обычно играет, - Каборе. Поэтому ожидали такую игру. Где-то нам не хватил в контратаках, где-то хладнокровия, мастерства.
Пропускали достаточно опасные атаки, "Краснодар" хорошо насыщает штрафную площадь. Ничьей доволен, это тяжелый результат здесь. Но не помню, чтобы в Краснодаре кому-то было просто играть. Даже "Севилье". Грубость? Нет, обычные стыки, борьба. Понятно, где-то сил меньше становятся, где-то не успевают игроки. Была битва за результат, никто не хотел уступать.
- У вас были какие-то ключевые претензии к арбитру?
- Ключевых не было. Понятно, очень много атаковал "Краснодар"... Судейство обсуждать не хочу. Возможно, оно было немного домашним.
- Задачи на остаток сезона? Планируют ли с вами подписать полноценный контракт?
- Подписание планируется, я разговаривал с Газизовым. Задачи понятны. Мы должны выйти из зоны стыковых матчей. Предстоит долгая работа на сборах, необходимо усиление. Сборы? Два на Кипре, один - в Испании. Все давно уже было запланировано.
"Спорт-Экспресс"
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