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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Виктор Классон: "Краснодар" должен быть счастлив итогам первой половины сезона (видео)
Виктор Классон, шведский атакующий полузащитник, прокомментировал ничью в домашнем матче с "Уфой".
– Довольны игрой и сегодняшним результатом?
– Нет, я не доволен ни тем, ни другим. Когда мы сегодня играли, у нас было большое количество голевых моментов, но мы не реализовали ни один. Такое случается, когда мяч не хочет забиваться в ворота, что бы ты ни делал.
– Иногда кажется, чтобы проснуться "Краснодару", ему надо пропустить гол.
– Я не согласен с этим. Мы играли хорошо, например, против "Ростова", где забили первыми. Был ряд игр, где мы забивали первые. То же самое и когда мы выиграли у "Урала". На самом деле, когда мы первые пропускаем, игра переходит в другую фазу: соперник отходит назад к своим воротам и больше обороняется, теряет инициативу. Мы же перехватываем мяч и инициативу, крепко держим, и совсем другой футбол идет в дальнейшем.
– С чем связано то, что не смогли забить больше? "Краснодар" не додавил соперника, или же "Уфа" очень плотно держала оборону?
– Это и то, и другое одновременно, я считаю. Много разных факторов. Но стоит отдать должное сопернику, они всегда играют самоотверженно от обороны. Но и не везло нам тоже. Сколько раз мяч попадал в штангу? Если бы реализовали эти моменты, счет был бы 5:1. Такое случается в футболе, когда не забиваешь?
– Как охарактеризуете уходящий 2018 год для "Краснодара"?
– Мы должны быть счастливы результатом в первой половине сезона: мы наверху турнирной таблицы в РПЛ, хорошо дела идут в Лиге Европы. Плюс мы еще сражаемся в Кубке России. Что касается качества нашей игры, то есть еще куда расти. Я считаю, что первая половина сезона достаточно успешна для нас.
– Хватит ли команде ничьей в матче с "Севильей"? За счет чего можно обыграть испанцев?
– Это должно быть волнительно: играть против такой классной команды на выезде – это всегда великолепно. Едем туда с мыслью о победе. Мы, "Краснодар", не та команда, которая может играть все 90 минут с мыслью о 0:0. Это будет интересная игра, мы настраиваемся побеждать.
Источник: www.rusfootball.info
– Довольны игрой и сегодняшним результатом?
– Нет, я не доволен ни тем, ни другим. Когда мы сегодня играли, у нас было большое количество голевых моментов, но мы не реализовали ни один. Такое случается, когда мяч не хочет забиваться в ворота, что бы ты ни делал.
– Иногда кажется, чтобы проснуться "Краснодару", ему надо пропустить гол.
– Я не согласен с этим. Мы играли хорошо, например, против "Ростова", где забили первыми. Был ряд игр, где мы забивали первые. То же самое и когда мы выиграли у "Урала". На самом деле, когда мы первые пропускаем, игра переходит в другую фазу: соперник отходит назад к своим воротам и больше обороняется, теряет инициативу. Мы же перехватываем мяч и инициативу, крепко держим, и совсем другой футбол идет в дальнейшем.
– С чем связано то, что не смогли забить больше? "Краснодар" не додавил соперника, или же "Уфа" очень плотно держала оборону?
– Это и то, и другое одновременно, я считаю. Много разных факторов. Но стоит отдать должное сопернику, они всегда играют самоотверженно от обороны. Но и не везло нам тоже. Сколько раз мяч попадал в штангу? Если бы реализовали эти моменты, счет был бы 5:1. Такое случается в футболе, когда не забиваешь?
– Как охарактеризуете уходящий 2018 год для "Краснодара"?
– Мы должны быть счастливы результатом в первой половине сезона: мы наверху турнирной таблицы в РПЛ, хорошо дела идут в Лиге Европы. Плюс мы еще сражаемся в Кубке России. Что касается качества нашей игры, то есть еще куда расти. Я считаю, что первая половина сезона достаточно успешна для нас.
– Хватит ли команде ничьей в матче с "Севильей"? За счет чего можно обыграть испанцев?
– Это должно быть волнительно: играть против такой классной команды на выезде – это всегда великолепно. Едем туда с мыслью о победе. Мы, "Краснодар", не та команда, которая может играть все 90 минут с мыслью о 0:0. Это будет интересная игра, мы настраиваемся побеждать.
Источник: www.rusfootball.info
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