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Виктор Классон: "Краснодар" должен быть счастлив итогам первой половины сезона (видео)

Виктор Классон, шведский атакующий полузащитник, прокомментировал ничью в домашнем матче с "Уфой".



– Довольны игрой и сегодняшним результатом?
– Нет, я не доволен ни тем, ни другим. Когда мы сегодня играли, у нас было большое количество голевых моментов, но мы не реализовали ни один. Такое случается, когда мяч не хочет забиваться в ворота, что бы ты ни делал.

– Иногда кажется, чтобы проснуться "Краснодару", ему надо пропустить гол.
– Я не согласен с этим. Мы играли хорошо, например, против "Ростова", где забили первыми. Был ряд игр, где мы забивали первые. То же самое и когда мы выиграли у "Урала". На самом деле, когда мы первые пропускаем, игра переходит в другую фазу: соперник отходит назад к своим воротам и больше обороняется, теряет инициативу. Мы же перехватываем мяч и инициативу, крепко держим, и совсем другой футбол идет в дальнейшем.

– С чем связано то, что не смогли забить больше? "Краснодар" не додавил соперника, или же "Уфа" очень плотно держала оборону?
– Это и то, и другое одновременно, я считаю. Много разных факторов. Но стоит отдать должное сопернику, они всегда играют самоотверженно от обороны. Но и не везло нам тоже. Сколько раз мяч попадал в штангу? Если бы реализовали эти моменты, счет был бы 5:1. Такое случается в футболе, когда не забиваешь?

– Как охарактеризуете уходящий 2018 год для "Краснодара"?
– Мы должны быть счастливы результатом в первой половине сезона: мы наверху турнирной таблицы в РПЛ, хорошо дела идут в Лиге Европы. Плюс мы еще сражаемся в Кубке России. Что касается качества нашей игры, то есть еще куда расти. Я считаю, что первая половина сезона достаточно успешна для нас.

– Хватит ли команде ничьей в матче с "Севильей"? За счет чего можно обыграть испанцев?
– Это должно быть волнительно: играть против такой классной команды на выезде – это всегда великолепно. Едем туда с мыслью о победе. Мы, "Краснодар", не та команда, которая может играть все 90 минут с мыслью о 0:0. Это будет интересная игра, мы настраиваемся побеждать.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Уфа Классон Rвидео
Сегодня, 20:23
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#2  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 20:42)
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Болеет за:
«Краснодар»
Александр Ковалёв,
пример Мурада Мусаева, я даже не знаю с чем сравнить...

Мы тоже поражены как решением Галицкого, так и работой Мусаева
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 20:28)
  • +1
  •  (3)

Краснодар наверное любят подавляющие большинство любителей отечественного футбола, независимо от клубных предпочтений!
Ибо это яркий пример, как надо правильно строить клубы, а не покупать их в Европе.
А пример Мурада Мусаева, я даже не знаю с чем сравнить...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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