Виктор Классон: "Краснодар" должен быть счастлив итогам первой половины сезона (видео)

Виктор Классон, шведский атакующий полузащитник, прокомментировал ничью в домашнем матче с "Уфой".– Нет, я не доволен ни тем, ни другим. Когда мы сегодня играли, у нас было большое количество голевых моментов, но мы не реализовали ни один. Такое случается, когда мяч не хочет забиваться в ворота, что бы ты ни делал.– Я не согласен с этим. Мы играли хорошо, например, против "Ростова", где забили первыми. Был ряд игр, где мы забивали первые. То же самое и когда мы выиграли у "Урала". На самом деле, когда мы первые пропускаем, игра переходит в другую фазу: соперник отходит назад к своим воротам и больше обороняется, теряет инициативу. Мы же перехватываем мяч и инициативу, крепко держим, и совсем другой футбол идет в дальнейшем.– Это и то, и другое одновременно, я считаю. Много разных факторов. Но стоит отдать должное сопернику, они всегда играют самоотверженно от обороны. Но и не везло нам тоже. Сколько раз мяч попадал в штангу? Если бы реализовали эти моменты, счет был бы 5:1. Такое случается в футболе, когда не забиваешь?– Мы должны быть счастливы результатом в первой половине сезона: мы наверху турнирной таблицы в РПЛ, хорошо дела идут в Лиге Европы. Плюс мы еще сражаемся в Кубке России. Что касается качества нашей игры, то есть еще куда расти. Я считаю, что первая половина сезона достаточно успешна для нас.– Это должно быть волнительно: играть против такой классной команды на выезде – это всегда великолепно. Едем туда с мыслью о победе. Мы, "Краснодар", не та команда, которая может играть все 90 минут с мыслью о 0:0. Это будет интересная игра, мы настраиваемся побеждать.www.rusfootball.info