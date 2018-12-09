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"Зенит" дома потерпел поражение от "Рубина"

В матче 17-го тура чемпионата России "Зенит" проиграл "Рубину".

Чемпионат России

17 тур

"Зенит" – "Рубин" 1:2

Голы: Паредес, 59 (пен) - Сорокин, 7, 50.

"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Нету, Паредес, Эрнани, Кузяев, Ерохин (Маркизио, 65), Мак (Заболотный, 55), Шатов, Дриусси.

"Рубин": Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Камболов, Абдуллин (Степанов, 63), Могилевец, Байрамян, Сагитов (Бухаров, 84).

Предупреждения: Эрнани, 18, Шатов, 28, Байрамян, 29, Калинин, 38, Паредес, 55, Сагитов, 61, Уремович, 78, Маркизио, 85, Гранат, 90+4.
Теги: Зенит Рубин
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#177  Mitryas   (Сегодня, 22:36)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
solig65,
Всё ваши купленные говночимпёнства фигня, Зенит самый титулованный в еврокубках российский клуб
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#176  Liberator  Монако (Сегодня, 22:35)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отменно отыграли второй тайм, даже про первый забыл, но не везёт по черному. В воротах Казани стояла вся команда, и забить было невозможно, мяч даже в Заболотного попал, потому что больше места во вратарской не было, всё было татарами занято.
Нам бы немножко свинячей удачи, не играют, а выигрывают, или арсенальской(Мевля), рубиновской(Анюков-Лунёв), в этом матче, но это уже на весну, там и команда будет другая.
Зенит лидер, и имеет право оступится, огорчает, что не прогрессирует, но дело наживное.
За сезон 5, и удачи в ЛЕ.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#175  kuzz  Москва (Сегодня, 22:30)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В следующем году у Зины юбилей 35 от 1984 г, думаю эту шляпу натянут всеми правдами и не правдами, админкой, бабками и тп
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#174  solig65   (Сегодня, 22:22)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serge59
Цитата: Mitryas
valerman40,
В любом случае будем выше народной говнокоманды

Говнокоманда - это синит обоссаный...нарост на теле страны...когда звездочек себе сможете нарисовать поболе, тогда рот разевать можете, а сейчас, при газовых деньгах с вами даже говорить не о чем...)))

Цитата: DimonYA
вся надежда у бомжей на Кокорина ) отсидит, будет на поле пальцы гнуть ))

Годика три этой надежде еще теплится...а кода выйдет, тогда и затграет на радость немытым...)))

Правильно...что они выиграли до 84-го года...БОЛЬШУЮ И ЖИРНУЮ ФИГУ!
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#173  Mitryas   (Сегодня, 22:20)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
serge59,
serge59,
Причем здесь Зенит, успокойся истеричка
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#172  solig65   (Сегодня, 22:20)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Правильно говорил Семак что надо усилятся! К 5 аргентинцам надо добавить еще 6 бразильцев это для начала! smiley

и 4-х цыган в довесок.
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#171  serge59  Москва (Сегодня, 22:20)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Mitryas
valerman40,
В любом случае будем выше народной говнокоманды

Говнокоманда - это синит обоссаный...нарост на теле страны...когда звездочек себе сможете нарисовать поболе, тогда рот разевать можете, а сейчас, при газовых деньгах с вами даже говорить не о чем...)))

Цитата: DimonYA
вся надежда у бомжей на Кокорина ) отсидит, будет на поле пальцы гнуть ))

Годика три этой надежде еще теплится...а кода выйдет, тогда и затграет на радость немытым...)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#170  solig65   (Сегодня, 22:16)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Где Цюба, почему не играет? Уже определился с тренеришкой? Выше 5 места один хрен не будете, хоть с Цыганом, хоть с Маней, хоть с Семаком. Срочно необходимо усиление, не менее чем на 100млн. евро. По другому не выходит никак.

Как всегда,наверное,ляпнул про тренеришку...и кайфует.
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#169  coban  сегодня (Сегодня, 22:15)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да живенько всё было, все бегали.
Камни не особо понравились.
Просто Зенит очень слабый, ну как тухлое говно..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#168  solig65   (Сегодня, 22:14)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DimonYA
вся надежда у бомжей на Кокорина ) отсидит, будет на поле пальцы гнуть ))

Через 2 года
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#167  Volodia379   (Сегодня, 22:13)
  • -1
  •  (3)

Правильно говорил Семак что надо усилятся! К 5 аргентинцам надо добавить еще 6 бразильцев это для начала! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#166  Mitryas   (Сегодня, 22:13)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
valerman40,
В любом случае будем выше народной говнокоманды
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#165  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:12)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay

Цитата: Антуан Грейцман
Вот это красно-белый трэш! Увидели гамно - на нем и съезд у них. Лучше нет и радости, чем у соседа гадости... Сидели б Глушакова теребили, что-ли.

всё верно, Антуан...свиньи в своём репертуаре...не трэш это, а дерьмо


Маркиз Дю Утекай всхлипнул, шмыгнул носом и вытерся рукавом.
Челябинский барон Антуан сидел рядом и мелко кивал головой.
Над теплотрассой шёл дождь и патруль ППС.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#164  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 22:09)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
вся надежда у бомжей на Кокорина ) отсидит, будет на поле пальцы гнуть ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#163  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Светлый праздник.


--------------------
Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#162  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:08)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Где Цюба, почему не играет? Уже определился с тренеришкой? Выше 5 места один хрен не будете, хоть с Цыганом, хоть с Маней, хоть с Семаком. Срочно необходимо усиление, не менее чем на 100млн. евро. По другому не выходит никак.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#161  kuzz  Москва (Сегодня, 22:05)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смотрю Костик накатил и отпустило бомжонка, а куда твой блохастый котик делся
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#160  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:01)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Антуан Грейцман
Цитата: Пивовед
По итогу этой части чемпионата фкзенит занял первую строчку в таблице и за это получил жезл Жуй.


Я вот посмотрел в таблицу и не вижу повода для таких эякуляций в сторону Зенита - там показано, что, несмотря на наладившиеся результаты Спартака и провал Зенита, первый от второго на целую пропасть отстает.


видите ли, дорогой челябный болелец за КамАЗ, в прошлом сезоне мы отыграли у зенита ( тоже заранее увешанного всеми медалями и кубками) семнадцать очков по ходу сезона.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#159  utekay  Россия (Сегодня, 22:00)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Анатолий Ctkbdthcnjd
Ничего у нас весной Кокоша откинется, он прямо со скамейкой на поле выйдет

laughing

Цитата: Антуан Грейцман
Вот это красно-белый трэш! Увидели гамно - на нем и съезд у них. Лучше нет и радости, чем у соседа гадости... Сидели б Глушакова теребили, что-ли.

всё верно, Антуан...свиньи в своём репертуаре...не трэш это, а дерьмо


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#158  zloy   (Сегодня, 21:54)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
Антуан Грейцман,
а все остальные против

Цитата: Волжанин
Цитата: Александр Мишу

Вам в ЛЧ до 1/2 и за 20 лет не дойти

Вам до обладателя еврокубка и 100 лет не хватит.

вам тоже больше не светит, на 2 очка впереди, и то случайно, а понтов, ну ниче весной спустят вас
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#157  utekay  Россия (Сегодня, 21:53)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
больше всего доставляют пропущенные голы, что в прошлом матче, что в этом...походу уже закончили сезон многие confused
а вообще больше половины состава шлак галимый


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#156  avnik  море (Сегодня, 21:52)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А вот если бы Кокоша с Мамашей поехали в Москву на Сапсане, а не самолетом... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#155  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 21:52)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: zloy
а обязательно надо в челябинск играть в футбол ездить?


Ну, когда был сезон и ездили в Новосибирск, это было интересно. Команда была играющая, хоть и вылетела.

Я за.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#154  Волжанин   (Сегодня, 21:51)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Мишу

Вам в ЛЧ до 1/2 и за 20 лет не дойти

Вам до обладателя еврокубка и 100 лет не хватит.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#153  zloy   (Сегодня, 21:51)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Антуан Грейцман
Цитата: Пивовед
вам стыдно признаться за какой клуб вы болеете на самом деле ?
и чем провинились эти клубы, что вы выбираете их для прикрытия своего топорного и деревянного троллинга?


Отнюдь. Я болею за провинциальные клубы и за Зенит (исторически - я там школу заканчивал и на футбол на Петровский ходил. Но надолго там не задержался - так что скорее за Камаз, если он жив еще.)

Тут никакого прикрытия. Да и троллинга никакого - говорю, что вижу. Говняно сыграл Зенит - я так и пишу, Спартак от такого говняного Зенита далеко - я и отмечаю.

Не вижу противоречий.

тень на плетень навел, за камаз) которого нет, зенытик
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#152  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 21:50)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Пивовед
вам стыдно признаться за какой клуб вы болеете на самом деле ?
и чем провинились эти клубы, что вы выбираете их для прикрытия своего топорного и деревянного троллинга?


Отнюдь. Я болею за провинциальные клубы и за Зенит (исторически - я там школу заканчивал и на футбол на Петровский ходил. Но надолго там не задержался - так что скорее за Камаз, если он жив еще.)

Тут никакого прикрытия. Да и троллинга никакого - говорю, что вижу. Говняно сыграл Зенит - я так и пишу, Спартак от такого говняного Зенита далеко - я и отмечаю.

Не вижу противоречий.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#151  Сибирячок   (Сегодня, 21:48)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
он *болеет* типа за Камаз , *проживая* типа в Челябинске.

А этот дурак не понимает , что Зина играет 15 чистых домашних матчей, а для московских дерби - это наполовину домашний.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#150  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:46)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Антуан Грейцман
Верните еще Сатурн, Химки и Торпедо, возродите ФК Москва - и играйте по 23 матча дома и 7 в гостях - честные вы наши, аж до слезы, объективные, беспристрасстные.

Кто виноват, что Питер убивает все команды, кроме одной. Динамо выгнали, Тосно убили. Что ты там из Челябы вякаешь?


он *болеет* типа за Камаз , *проживая* типа в Челябинске.

мельчают тролли, деревянеют и поносятся...



--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#149  Frankenstein   (Сегодня, 21:45)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Антуан Грейцман
Я вот посмотрел в таблицу и не вижу повода для таких эякуляций в сторону Зенита - там показано, что, несмотря на наладившиеся результаты Спартака и провал Зенита, первый от второго на целую пропасть отстает.

два бомжечпока это пропасть по твоему?Это уже реальность!А во второй части вам на выезде играть большинство важных игр,вот и раскинь мозгой чем это грозит)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#148  zloy   (Сегодня, 21:44)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
Антуан Грейцман,
а обязательно надо в челябинск играть в футбол ездить?

Цитата: Антуан Грейцман
Цитата: Romella
мы 13 отыграли.. ..сейчас 6
Добро пожаловать к нам


Это ты про первенство Москвы и остальной России. Про то, что московские команды в куда более привелигированном положении?

Верните еще Сатурн, Химки и Торпедо, возродите ФК Москва - и играйте по 23 матча дома и 7 в гостях - честные вы наши, аж до слезы, объективные, беспристрасстные.

Или 24 дома и 6 в гостях - мало ли, и так выйдет?

или матч реал ателетико - второй сорт?
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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