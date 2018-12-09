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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Зенит" дома потерпел поражение от "Рубина"
В матче 17-го тура чемпионата России "Зенит" проиграл "Рубину".
Чемпионат России
17 тур
"Зенит" – "Рубин" 1:2
Голы: Паредес, 59 (пен) - Сорокин, 7, 50.
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Нету, Паредес, Эрнани, Кузяев, Ерохин (Маркизио, 65), Мак (Заболотный, 55), Шатов, Дриусси.
"Рубин": Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Камболов, Абдуллин (Степанов, 63), Могилевец, Байрамян, Сагитов (Бухаров, 84).
Предупреждения: Эрнани, 18, Шатов, 28, Байрамян, 29, Калинин, 38, Паредес, 55, Сагитов, 61, Уремович, 78, Маркизио, 85, Гранат, 90+4.
Чемпионат России
17 тур
"Зенит" – "Рубин" 1:2
Голы: Паредес, 59 (пен) - Сорокин, 7, 50.
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Нету, Паредес, Эрнани, Кузяев, Ерохин (Маркизио, 65), Мак (Заболотный, 55), Шатов, Дриусси.
"Рубин": Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Камболов, Абдуллин (Степанов, 63), Могилевец, Байрамян, Сагитов (Бухаров, 84).
Предупреждения: Эрнани, 18, Шатов, 28, Байрамян, 29, Калинин, 38, Паредес, 55, Сагитов, 61, Уремович, 78, Маркизио, 85, Гранат, 90+4.
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