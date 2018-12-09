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Артем Дзюба может пропустить матч "Зенита" со "Славией"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может пропустить последний матч команды в этом календарном году. 13 декабря петербуржцам предстоит сыграть со "Славией" в Праге в Лиге Европы. "Зенит" уже обеспечил себе выход из группы.

"У Дзюбы рецидив травмы. Пока не знаем, сыграет ли он в Праге", - цитирует Семака Sport24.
Теги: Дзюба Зенит Славия
Сегодня, 21:47
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#5  coban  сегодня (Сегодня, 22:21)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может пропустить последний матч команды в этом календарном году.

Не.. Дзюба не будет чемпионом никогда..
Верните его в Ростов, может там..через сколько то лет.


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 22:15)
  • -2
  •  (4)

Наверное в думу собрался ор smirk деноносец!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  metis  Riga (Сегодня, 22:05)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня надо было выигрывать, а в Прагу можно и туристами съездить.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#2  zloy   (Сегодня, 22:01)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Барселона»
потеря потерь)
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#1  GPS   (Сегодня, 21:53)
  • -7
  •  (11)

Главное, чтобы он рот не закрывал!
Пой еще!


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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