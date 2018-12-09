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Сергея Семака попросили поклясться, что Дзюба травмирован

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в матче 17-го тура премьер-лиги от "Рубина" (1:2) подчеркнул, что у нападающего Артема Дзюбы повреждение.

– Вы готовы поклясться, что у Дзюбы травма? И его отсутствие не связано с интервью, которое еще не опубликовано, но уже широко обсуждается.

– Во-первых, я никогда ничем не клянусь. Это абсолютно несовместимо. Во-вторых, я вам сказал, что у него травма. Я это сказал, а ваше дело верить или не верить. Я не могу вас заставить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Дзюба Зенит
Сегодня, 22:13
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#9  Frankenstein   (Сегодня, 22:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Забожиться на кредитную карточку не попросили?))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:30)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
- "Сергей, поклянитесь, что американцы высаживались на Луне?"
Журналисты такие ушлепки.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: HM2018
А что там ШЛЮБА отмочил опять????

Вот она. популярность Зенита, да, свинья, ....заинтригована, бедная?

Просто поржать хочется.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#6  solig65   (Сегодня, 22:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Опять у кого то мелочь свиснул из кармана что ли?
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#5  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:25)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Говорят (С) Дзюба сказал следующее :

*Команда (Зенит) играет примитивно, одними забросами и что Краснодар по игре сейчас лучший и заслуживает чемпионства . *

Именно из-за этого интервью -типа- Семак и снял Дзюбу с матча. .


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#4  Болела  г.Москва (Сегодня, 22:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что за интервью, кто нибудь читал?


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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
#3  vertel  латвия (Сегодня, 22:22)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Смешно, что задающий вопрос не понимает, что с Дзюбой на поле было бы то же самое?
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 22:22)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: HM2018
А что там ШЛЮБА отмочил опять????

Вот она. популярность Зенита, да, свинья, ....заинтригована, бедная?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:19)
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Болеет за:
«Спартак»
А что там ШЛЮБА отмочил опять????


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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