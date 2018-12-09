Сергея Семака попросили поклясться, что Дзюба травмирован

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в матче 17-го тура премьер-лиги от "Рубина" (1:2) подчеркнул, что у нападающего Артема Дзюбы повреждение.– Во-первых, я никогда ничем не клянусь. Это абсолютно несовместимо. Во-вторых, я вам сказал, что у него травма. Я это сказал, а ваше дело верить или не верить. Я не могу вас заставить.