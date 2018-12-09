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Михаил Шац: тяжелейший кризис "Зенита" связан с проблемами, которые достались Семаку

Российский телеведущий и болельщик "Зенита" Михаил Шац прокомментировал домашнее поражение команды в 17-м туре первенства российской Премьер-Лиги от казанского "Рубина" (1:2).

"Команда уже доигрывала первую часть чемпионата, там уже и морально-волевых не осталось. Есть кризис, связанный с разными обстоятельствами. Ничего нового в игре "Зенита" я не увидел. Все печально пока. За первое место в первой части чемпионата ничего не дают, это формальность, которая не определяет состояние команды. Первое место — это результат задела, который был сделан в начале.

А так, ну что сказать, тяжелейший кризис, связанный с теми проблемами, которые достались Семаку. Мне кажется, что обвинять тренера в этой ситуации незаслуженно.

Конечно, я не удовлетворен качеством игры. Схема, которая использовалась в начале не могла быть использована, потому что Дзюба не вышел на игру. Есть определенный набор игроков, которые не отвечают требованиям, они достались Семаку как наследство. Я не назову новых фамилий, вы их видели. Все игроки, которых получил Сергей Богданович — это результат трансферной политики двух лет. Ни одного игрока кроме Клаудио Маркизио не было куплено. Но итальянец, к сожалению, не в той форме, которая сможет изменить игру "Зенита".

Есть тяжелейшие проблемы во всех линиях, плюс этот паззл, который составил главный тренер из двух составов — это не селекция тренера. "Я его слепил из того, что было", — я бы так назвал. Но не смотря на это, команда решила задачу на восемьдесят процентов. Пока мы покинули только кубок страны, но в такой ситуации игра в кубке была бы еще хуже, команда и так не выдерживает. Игроки подготовлены в разной степени, некоторые футболисты после тяжелейшего чемпионата мира. Плюс исполнители собраны разными тренерами, вот и результат. Финал сезона получился таким.

Говорить о тренерской деятельности Семака еще преждевременно, потому что Семак делает не ту команду, которую хочет, а ту, которую может. Это разные вещи. На первом месте формально закончили первую часть чемпионата, вышли с первого места из группы в Лиге Европы, вот и все. А дальше все будет определяться в межсезонье, нужны трансферы в обе стороны, и на выход, и на вход.

Кокорина, конечно, не хватает. С Сашей это другой вектор развития игры, это отличный игрок. Его трагедия нанесла команде болезненный удар во всех смыслах. Но самое главное, конечно, что он был потерян как игрок. В итоге команда свалилась к одной схеме, которая иногда работает, но в большей части уже нет. Схема пропала вместе с Дзюбой.

Игра "Рубина"? Это футбол. Я как человек, который хочет получить удовольствие от футбола, не получаю от этой игры удовольствия. Имеет ли Бердыев на нее право? Несомненно имеет", - цитирует Шаца Sport24.
Теги: Зенит Семак Рубин
Вчера, 23:17
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#6  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:58)
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online
Болеет за:
«Зенит»
интересно бы было посмотреть на команду Семака с возможностями которые дали Манчини(в финансовом плане)
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#5  vitaliy1977  Калининград (Вчера, 23:50)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Бедные бомжи. Поделитесь проблемами с Анжи. Они от счастья на седьмом небе будут...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#4  fd65   (Вчера, 23:34)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
С вашим бюджетом даже обезьяна в качестве тренера должна быть в тройке призеров, как минимум... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#3  DimonYA  Одинцово (Вчера, 23:33)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
каждому бы тренеру такие проблемы, особенно в РФС )) 2 состава игроков, админ ресурс и спонсор Газпром )) бедаааа
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#2  solig65   (Вчера, 23:27)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Распустить команду...сказать...идите с миром...тапочки шейте...пирожки пеките..и т.д.
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#1  vertel  латвия (Вчера, 23:25)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
"Говорить о тренерской деятельности Семака еще преждевременно, потому что Семак делает не ту команду, которую хочет, а ту, которую может."
Многозначительная фраза- особенно, глаголы "хочет", "может". А так да.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
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