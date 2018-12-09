Егор Сорокин: был стимул обыграть" Зенит", потому что я оказался не особо нужен этому клубу

Защитник "Рубина" Егор Сорокин подвел итоги матча 17-го тура с "Зенита" (2:1), отметив, что у была мотивация обыграть бывший клуб.Сорокин - воспитанник питерской школы "Смена", которая сейчас является Академией "Зенита".- Впечатления самые положительные, - сказал Сорокин. - Команда проявила характер. Где-то повезло, где-то сами постарались. Обыграть такого соперника дорогого стоит.- Нет, была установка выходить и выигрывать. Хорошо, что забили первый гол, а потом и второй. Жалко, что пропустили, но ничего страшного. Главное - достояли, удержались.- Навал. Ещё передачи за спины защитников.- Вратарь вышел, я побежал, поймал его в высшей точки полета. Может, Андрей ошибся.- Нет, почему? Мы наигрываем, это уже не первый наш год с такого стандарта.- Это нормально. Вдвойне приятно забить два перед уходом в отпуск.- Нет, не так важно, "Зениту" или кому-то другому.- Не сказал бы. Стимул был, потому что я оказался не особо нужен этому клубу в юношеском возрасте. Хотелось показать себя с лучшей стороны.- Нужно думать и смотреть, как и что будет. Пока без комментариев.