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Сергей Семак: вторую игру с участием "Зенита" на результат влияют курьезные ошибки

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение своей команды от "Рубина" (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

"Что ожидали, то и получили. Игра сложная. "Рубин" ждал нашей ошибки. После 0:2 вернуться в игру было сложно. Но возможно. При счете 1:2 могли повернуть игру в другую сторону. А результат не может нас радовать. Вторую игру на результат влияют курьезные ошибки. Тяжело собраться с силами после пропущенных мячей.

Сложный сезон у Лунева. Психологическая усталость накопилась. Отсюда элеметарные ошибки, которые ему не свойственны.

В конце матча уже не было смысла играть в три защитника. Поэтому Иванович пошел вперед.

У нас было достаточно высокорослых игроков при стандартах. Хотели, чтобы наши легкие форварды играли более активно. До перерыва не получалось. Во втором тайме стало лучше.

Мы на первом месте и в РПЛ, и в Лиге Европы. Оценки давать не мне. Мы могли сыграть лучше. Смазали концовку. Есть хорошие матчи, есть не очень хорошие. Но учитывая проблемы, которые у нас есть, это нормальный результат", - цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 00:09
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(1)
#5  СуперШтангист   (Сегодня, 00:55)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Ganjaman Pirosso
Зенит играет с запасом ,я бы тоже жопу не рвал если был на первом месте. В этом году зенит будет чемпеоном. Полуфинал лиги Европы тоже будет. Так,что все спокойно.

Зенит выиграет только чемпионат по сидению на бутылках))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 00:36)
  • -2
  •  (2)

Зенит играет с запасом ,я бы тоже жопу не рвал если был на первом месте. В этом году зенит будет чемпеоном. Полуфинал лиги Европы тоже будет. Так,что все спокойно.
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 00:33)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Карабас-Барабас
Мы верим в тебя Зенит!

СуперШтангист,
Завидуйте по тихому вместе с другими неошибальщиками
Смотрим в таблицу и радуемся за нас

Завидуем!! Вряд ли кто-то из других клубов, если дать им бомжитовский бюджет играли бы ниже, чем ЛЧ))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  Карабас-Барабас   (Сегодня, 00:30)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Мы верим в тебя Зенит!

СуперШтангист,
Завидуйте по тихому вместе с другими неошибальщиками
Смотрим в таблицу и радуемся за нас
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 00:23)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Семак и есть курьёзная ошибка Бомжитки.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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