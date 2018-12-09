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"Спартак" прибыл в Испанию

"Спартак" прилетел в Испанию на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреалом".

"Мы уже в Испании! Привет, красно-белые!", - говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча пройдет в четверг, 13 декабря.

Теги: Спартак Вильярреал
Сегодня, 00:31
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#3  СуперШтангист   (Сегодня, 01:20)
  • 0
  •  (0)
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: Riders1990
За 4 дня до матча.Профессиональный подход!

Цитата: Ganjaman Pirosso
Не понятно за счёт чего можно выиграть эту игру?

За счёт виляния Бузовой и Назарова голыми дряблыми жопами с выпавшими сфинктерами на поле. В этом и есть Спартак.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 01:08)
  • -1
  •  (1)

Не понятно за счёт чего можно выиграть эту игру?
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#1  Riders1990  bunker (Сегодня, 00:59)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
За 4 дня до матча.Профессиональный подход!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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