"Спартак" прибыл в Испанию

"Спартак" прилетел в Испанию на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреалом"."Мы уже в Испании! Привет, красно-белые!", - говорится в сообщении пресс-службы.Встреча пройдет в четверг, 13 декабря.