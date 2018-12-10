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Сергей Степашин: предупреждал отчима Кокорина, что такими деньгами парня развратите

Член попечительского совета спортивного клуба "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал арест форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Однажды Кокорин был у меня в Счетной палате. Вместе с отчимом. Я тогда отчима и предупредил - с деньгами поаккуратнее, скоро развратите вы паренька.

Поступил бы он так, играя в "Динамо"? Смешно сейчас говорить, было бы или не было бы… Но с футболистами надо везде работать. И то, что у "Зенита" очень легко получается – купить, перекупить – это тоже пример. С другой стороны, ты взрослый человек.

Знаете, не как министр, юрист, а как болельщик, человек и мужчина скажу. Если бы была просто драка, мужик на мужика, напихали друг другу даже стулом по голове, но в драке один на один, то проехало бы. Но когда этого водителя как волка гнали! Били по лицу. Вот это нельзя пропустить!" — сказал Степашин.

КП
Теги: Степашин Кокорин
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