"Зенит" потерпел 5 поражений в 17 турах - такого не было с 2009 года

"Зенит" вчера проиграл "Рубину" (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.Это уже пятое поражение петербургского клуба в РПЛ в этом сезоне. "Зенит" проиграл 5 матчей из 17 в РПЛ впервые с 2009 года. Сезон-2009 – последний раз, когда петербуржцы терпели больше пяти поражений за сезон.В трех последних сезонах "Зенит" проигрывал по пять матчей за весь чемпионат, как и в сезоне-2013/14. В остальных случаях – меньше.