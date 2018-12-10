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"Зенит" потерпел 5 поражений в 17 турах - такого не было с 2009 года

"Зенит" вчера проиграл "Рубину" (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

Это уже пятое поражение петербургского клуба в РПЛ в этом сезоне. "Зенит" проиграл 5 матчей из 17 в РПЛ впервые с 2009 года. Сезон-2009 – последний раз, когда петербуржцы терпели больше пяти поражений за сезон.

В трех последних сезонах "Зенит" проигрывал по пять матчей за весь чемпионат, как и в сезоне-2013/14. В остальных случаях – меньше.
Теги: Зенит Рубин
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